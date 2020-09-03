Тренер Нурмагомедова объяснил, почему считает вероятным реванш с Макгрегором

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Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о возможном поединке с ирландцем Конором Макгрегором.
Тренер Нурмагомедова объяснил, почему считает вероятным реванш с Макгрегором
  • © Ethan Miller/Getty Images/AFP

«Почему не провести бой, если Макгрегор хочет драться, а Нурмагомедов по-прежнему является чемпионом? Я бы не позволил им не подраться. Это ведь моя работа, верно? Чтобы заработать как можно больше денег. Очевидно, что все по-прежнему хотят увидеть этот поединок. В противном случае зачем им платить за него? Вот почему я думаю, что UFC сделает это», — цитирует Мендеса Daily Express.

В первом поединке, который проходил в октябре 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе, победу удушающим приёмом одержал россиянин.

Ранее Нурмагомедов посвятил пост своему умершему отцу в Instagram.

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