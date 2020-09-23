«Эти препараты не помогают, а только губят»: Сулейманов о допинге в ММА, скандале со Штырковым и принципах весогонки

Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов заявил, что может по пальцам пересчитать российских бойцов, никогда не употреблявших допинг. В эксклюзивном интервью RT он объяснил, почему российские спортсмены принимают запрещённые препараты, а промоушены не хотят вводить допинг-контроль. Специалист также прокомментировал историю с отстранением Ивана Штыркова, рассказал о новых техниках сгонки веса и ответил, кто из тренеров в ММА взял за основу методику подготовки советских космонавтов.

— Вы неоднократно заявляли, что в России существуют проблемы с подготовкой бойцов. Недавно с вами согласилась Яна Куницкая…

— В нашей стране много квалифицированных специалистов в различных направлениях: классическая школа бокса, вольная борьба, дзюдо. Сами кадры есть, но отсутствует грамотное взаимодействие, умение консолидировать усилия в одном направлении. В России мало мест, где пытаются собрать тренировочные лагеря, в которых бойцу было бы комфортно. Где каждый тренер отвечал бы за конкретный аспект, но координировал действия с другими наставниками.

— Поясните.

— Боец не должен думать о том, чем ему предстоит заниматься в ближайшие часы. План действий должен быть полностью расписан. Это обязанность старшего тренера, который видит всю картину целиком. Другие специалисты занимаются конкретными аспектами: физической подготовкой, борьбой, ударной техникой и другим. В России же один человек зачастую отвечает за всё.

— Кто из бойцов является примером того, как должен быть организован тренировочный процесс?

— Наверное, самым показательным примером является Жорж Сен-Пьер. Боксом он занимался с Фредди Роучем, грэпплингом — с Джоном Данахером и Рензо Грейси. Физподготовка и гимнастика — отдельно. В результате со спортсменом работал целый тренерский штаб. У нас такое встречается очень редко.

— Если в России есть проблемы с залами, то как обстоят дела с методиками тренировок?

— Если присмотреться, то многие известные американские тренеры используют наработки отечественных специалистов. Например, Джоэл Джеймисон, наставник экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Деметриуса Джонсона и автор восьминедельной программы подготовки. В одном из подкастов он рассказал, что взял за основу методику подготовки и тестирования космонавтов, разработанную в СССР около 70 лет назад. Фил Дару из American Top Team использует труды Виктора Селуянова.

У нас в стране есть огромное количество информации, отличный плацдарм, но нужно работать дальше. Технологии не стоят на месте. Например, ежемесячно мы получаем около 100 тыс. страниц результатов различных химических исследований. Если не держать руку на пульсе, то не будешь успевать за новейшими тенденциями.

— Если сейчас в стране такие проблемы с подготовкой спортсменов, значит, раньше они были ещё серьёзнее. Тем не менее в начале XXI века в России появились такие звёзды смешанных единоборств, как братья Емельяненко, Сергей Харитонов. Как это объяснить?

— В то время их технический арсенал позволял выступать на высочайшем уровне. Тот же Фёдор был универсалом — владел навыками как в стойке, так и в партере. Кроме того, он «пахарь». Поэтому ему удалось добиться таких успехов. Однако он выступал в Японии, а там были немного другие условия, в том числе качество проверки на допинг-контроль и масса иных мелочей. Это не умаляет его заслуг. Но если посмотреть, подготовка современных бойцов и Емельяненко — это небо и земля.

— После трёх подряд поражений в Strikeforce Емельяненко активно критиковали за «тренировки с мальчиками-самбистами» и отсутствие прогресса. Именно это стало причиной неудач Фёдора?

— Конечно, это сказалось на его уровне. Возможно, он устал, «наелся». Ведь у Фёдора была великолепная карьера, он всего добился, но продолжил драться. Вероятно, в определённый момент ему были нужны деньги. Если бы он поменял лагерь, работал со спарринг-партнёрами высокого класса, всё могло сложиться иначе. При этом не хочу сказать ничего плохого о тех тренерах, которые вели его с самого начала.

— В августе Вадим Немков стал чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. При этом он тренируется только в Старом Осколе и не ездит в американские залы. Как это возможно?

— Быть может, это указывает на то, что в случае с Фёдором дело было не в самом зале, не в тренировочных условиях. Готовиться можно и в подвале, при этом добиваясь успехов. Но если есть возможность оптимизировать все эти процессы, то нужно это делать. У каждого спортсмена есть определённые финансовые возможности и другие условия, в зависимости от которых он строит свою подготовку.

— Вас удивил исход поединка между Немковым и Райаном Бейдером?

— Нет. Побеждает тот, кто лучше готов в конкретный день. Особенно это касается тяжёлых категорий, где решающим может стать любой щелчок. Возможно, пришло время Немкова.

— Как оцените перспективы Вадима?

— Очень крепкий и интересный боец. Для полутяжеловеса он очень подвижный, обладает отличным техническим арсеналом. Поэтому у него отличные перспективы как в Bellator, так и в UFC. Но чтобы прогрессировать, нужно выезжать в другие залы, набираться опыта.

— После победы в титульном бою Немков назвал себя лучшим полутяжеловесом планеты. Согласны?

— Нет, конечно. Лучшего полутяжеловеса в мире зовут Джон Джонс. 93 кг — это его категория. На протяжении всей карьеры он играючи избивал своих соперников. И это при том, что за две недели до поединка кутил и развлекался. К большому сожалению, он уже длительное время не выступает. Если говорить о Немкове, то на данный момент он лучший в своём дивизионе в Bellator. Но в его словах нет ничего необычного. Все бойцы говорят подобное. Надеюсь, что это уверенность, а не звёздная болезнь.

— На ваш взгляд, Немков входит в пятёрку лучших полутяжей мира?

— Безусловно, обладатель титула Bellator заслуживает этого. На крайний случай он точно входит в топ-10 в своём дивизионе. Талантливых ребят уж очень много.

— Возвращаясь к тренировкам... В UFC есть россияне, которые занимаются исключительно на родине?

— Не могу вспомнить. Тот же Хабиб Нурмагомедов тренируется в American Kickboxing Academy, Пётр Ян — в Tiger Muay Thai. Но ещё больше о необходимости развития ММА в стране говорит тот факт, что иностранные бойцы не едут заниматься в Россию. Разве что спарринговать с борцами в Дагестан. При этом российские спортсмены мечтают отправиться в США.

— Помимо ряда организационных вопросов, одной из главных проблем ММА в России считается допинг. Арман Царукян говорил, что в России 90—95% бойцов употребляют запрещённые препараты. Как вы думаете, эти данные соответствуют действительности?

— Не владею статистикой, поэтому не могу комментировать подобные заявления. При этом мне хватит пальцев рук, чтобы пересчитать не употреблявших допинг. Для отечественного ММА это данность. Тем хуже, что эти препараты не помогают им, а только губят. Лично я надеялся, что молодёжь не будет допускать ошибок своих предшественников, но те всё же заразили их болезнями, которые пришли к нам из мира культуризма.

— Что именно применяют российские бойцы?

— Различные эфиры тестостерона: болденон, энантат, оксандролон, мастерон. В последнее время стал популярен гормон роста. Человек может уверять, что он ничего не принимает, но достаточно посмотреть на него и того атлета, который тренируется всю жизнь, но без допинга. В сравнении с последним «химик» будет выглядеть как Халк.

— Какие последствия ждут тех, кто употребляет запрещённые препараты?

— Тяжёлые. Гормональные сбои ещё никто не отменял. Можно уверенно заявлять, что их спортивная карьера заметно сократится.

— Что дают бойцам ММА вышеперечисленные препараты?

— В первую очередь возможность сачковать: пахать чуть меньше и менее правильно, но при этом получать высокие результаты.

Вообще, допинг помогает организму спортсмена восстановиться за меньший промежуток времени, что увеличивает его работоспособность. Но если у человека нет проблем с периодизацией, у него нет необходимости в допинге. В перечисленных его разновидностях уж точно. Одни препараты помогают набрать мышечную массу, залиться водой, другие — подсушиться, стать более рельефным. Но бойцы — не качки.

— Как вы считаете, что должно произойти, чтобы российские промоушены решили ввести допинг-контроль?

— На мой взгляд, ничего не изменится, пока спортсмены сами не поймут, что им это не нужно. Не увидят, что есть другой путь, менее пагубный. Не надо думать, что за рубежом нет проблем с запрещёнными препаратами. Тоже используют допинг и периодически попадаются на этом. Однако там есть определённые, более-менее понятные правила игры. В России такого пока нет.

— Не думаете, что, отказываясь вводить допинг-контроль, российские промоушены удерживают спортсменов от отъезда за границу? Ведь там их, скорее всего, отсеют уже на начальном этапе.

— Нет. В последнее время в стране произошёл серьёзный подъём интереса к смешанным единоборствам, вследствие чего появилось огромное количество молодых бойцов. При этом число промоушенов сократилось. Плюс пандемия. В нынешних условиях даже за Конором Макгрегором никто не бегает, не говоря о других.

— Следовательно, в российских организациях не вводят допинг-контроль исключительно из финансовых соображений?

— Да. Это очень затратно.

— Наверное, одним из самых громких скандалов 2019 года стало подписание в UFC Ивана Штыркова. Многие заподозрили неладное, когда тяжеловес решил выступать в средней категории и за короткое время очень сильно потерял в мышечной массе. У вас были мысли, что он принимает допинг?

— Когда слышу подобные вопросы, мне сразу вспоминается Брок Леснар. Неужели в UFC ничего не заподозрили, когда подписывали с ним контракт в 2007 году или ставили на поединок с Марком Хантом в 2016-м? На нём же написано, что он принимает допинг. Что касается Штыркова, у меня есть ощущение, что из него сделали стрелочника.

— Что вы имеете в виду?

— Множество бойцов принимают допинг, но широкий резонанс вызвал только этот случай. Не знаком с Иваном лично, но иногда не совсем понимаю реакцию.

— Неужели Штырков не осознавал, что всё закончится подобным скандалом?

— Думаю, он отдавал себе отчёт. Но кого это остановит, если перед тобой положили контракт с UFC? Ни один не откажется от этого. На свой страх и риск подпишет соглашение и будет драться, а там как сложится. Кого-то поймают сразу, кого-то нет.

— В своё время легендарный Андерсон Силва также был дисквалифицирован за запрещённые препараты. И тогда он говорил, что причиной тому стал приём средств для потенции. Верите в это?

— Нет. Многие уверяют, что допинг попал к ним в организм из различных пищевых добавок, БАД. Но, на мой взгляд, это отговорки.

— Насколько сильно это бьёт по репутации?

— Не думаю, что существенно. При упоминании Силвы все вспоминают его шикарные нокауты в схватках с Витором Белфортом, Форрестом Гриффином. А тот же Штырков даже стал более популярным после этой истории.

— В своё время Фёдора Емельяненко также подозревали в употреблении допинга и говорили, что именно по этой причине он не подписал контракт с UFC. Не думаете, что это могло быть правдой?

— Не могу ни утверждать, ни отрицать. Если все играли по определённым правилам, было бы очень странно, что один-единственный человек отличался. Но никаких подтверждений нет. Даже если мы допустим, что Фёдор действительно принимал допинг, то это ничего не изменит. Ведь соперники тоже употребляли его, но Емельяненко всё равно выигрывал.

— У другой звезды российского ММА, Хабиба Нурмагомедова, не было проблем с допингом, зато были определённые сложности со взвешиваниями. Самый известный эпизод случился перед «третьим» боем с Тони Фергюсоном, когда россиянин попал в больницу, а американец придумал знаменитую шутку про тирамису. Что могло случиться тогда?

— Вся история с тирамису просто абсурдна. Люди, которые критиковали Нурмагомедова за то, что он якобы ел сладости до схватки с Фергюсоном, ничего не понимают в предмете. В тот момент у меня родилась идея продемонстрировать ошибочность подобных суждений и дать бойцу съесть что-либо подобное перед взвешиванием. Эксперимент решил провести с представителем команды «Стрела» Гигой Кухалашвили.

— В чём он состоял?

— За 18 дней до взвешивания предложил ему добавить в рацион сладкого. Он сказал: «Хочу торт медовик и сникерс». Я согласился, но только с тем условием, что Гига также съест ещё и тирамису. После он прислал мне видеоподтверждение того, что скушал огромную коробку сладостей. Помимо прочего, он съел хачапури по-аджарски, но за четыре дня до назначенного срока находился в лимите своей категории.

Этим я хотел показать, что тирамису или что-либо подобное не способно помешать сделать вес спортсмену такого уровня, как Хабиб. Проблема была в другом. Возможно, просто организм дал сбой. В любом случае существуют новые методики сгонки, которые необходимо начинать использовать.

— Как большинство бойцов сгоняют вес сегодня?

— Используют дробное питание, разбивая свой рацион на пять приёмов пищи, создают дефицит калорий. Это всё идёт вразрез с физиологией человека.

— В чём?

—Например, не вижу смысла несколько раз в день производить скачки инсулина, даже если они минимальны. Необязательно питаться пять и больше раз в день, достаточно двух-трёх приёмов пищи. Также необходимо учитывать циркадные ритмы. Есть временной промежуток, когда организм уже не переваривает пищу, даже если это яблоко или творог. Помимо прочего, нужно смотреть на особенности самого человека, его психологический тип. Тот же известный диетолог Майк Дольче буквально жил с бойцами. Смотрел, какие у них отношения с домочадцами. Мы стараемся делать подобное.

— Что не так с дефицитом калорий?

— Проблема в том, что его практически невозможно посчитать в обычных, нелабораторных условиях. Да, недавно появились приборы, которые осуществляют подобные измерения, но они не очень точны. Тем более количество расходуемых калорий может измениться от одного телефонного звонка, любого перепада настроения. Лично я советую бойцам жить по теории нулевого километра. Питаться тем же, чем наши предки: мясо, овощи, растительная пища.

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— Какие продукты не стоит употреблять в ходе подготовки к бою?

— Мы советуем отказаться от «мёртвой» пищи. Той, которая не даёт энергию, а утомляет. К этому относятся продукты неживого происхождения, всевозможные трансжиры. В целом же мы стараемся расширить их рацион, а не наоборот. Ведь в основном у спортсменов он довольно скудный. Кроме того, используем принципы интервального голодания. Если посмотреть, то он лежит в основе любой популярной диеты. Например, той же кетодиеты. Убери его — и больше ничего не останется.

— Известно, что в подготовке бойца существуют три важных аспекта: восстановление, питание, тренировка. Какой наиболее важный?

— Безусловно, восстановление. Если человек не выспался, то он не сможет нормально работать в зале. На втором месте находится питание. И только при соблюдении этих условий есть возможность полноценно тренироваться.

— Сколько в среднем должен спать боец?

— Восемь-девять часов. Кроме того, может позволить себе сиесту. Дополнительный эффект могут оказывать русская баня, массаж или что-либо подобное.

— В вашей практике были случаи, когда вам приходилось исправлять работу за другими диетологами?

— Да. Один боец обратился ко мне за 18—20 дней до поединка. У него было не так много лишнего веса — около восьми-девяти килограммов. Но дело в том, что до этого он сидел исключительно на мясе. Диетологи из Санкт-Петербурга держали его на чистом белке. Его организм испытал колоссальный стресс, начал болеть. Поэтому мне пришлось заняться чисткой организма спортсмена, на что ушло время. В один момент он написал мне: «У меня слабость, все руки белые».

— Что вы ему посоветовали?

— Сказал выдавить немного граната, разбавить водой и выпить. Говорит: «У меня руки покраснели. Энергия идёт по телу». А ещё встречались диетологи, которые советовали пить вино во время весогонки.