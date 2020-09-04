Источнник: ряд бойцов UFC были дисквалифицированы за употребление марихуаны и допинга
- Reuters
Об этом сообщает BJ Penn. На употреблении марихуаны попались боец топ-10 наилегчайшего веса Тим Эллиот, легковес Луис Пенья и представитель полутяжёлого веса Джамал Хилл. Первые двое были дисквалифицированы на 4,5 месяца и оштрафованы на 15% от гонорара за последний бой. Хилл получил полгода дисквалификации, его поединок с Клидсоном Абреу, который он выиграл, был признан несостоявшимся.
За употребление допинга были наказаны средневес Дерон Уинн (амфетамины, девять месяцев отстранения) и полутяжеловес Хорхе Гонсалес (стероиды).
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