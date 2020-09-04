Источнник: ряд бойцов UFC были дисквалифицированы за употребление марихуаны и допинга

Несколько бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) получили разные сроки дисквалификации от Атлетической комиссии штата Невада за употребление запрещённых средств.

Об этом сообщает BJ Penn. На употреблении марихуаны попались боец топ-10 наилегчайшего веса Тим Эллиот, легковес Луис Пенья и представитель полутяжёлого веса Джамал Хилл. Первые двое были дисквалифицированы на 4,5 месяца и оштрафованы на 15% от гонорара за последний бой. Хилл получил полгода дисквалификации, его поединок с Клидсоном Абреу, который он выиграл, был признан несостоявшимся.

За употребление допинга были наказаны средневес Дерон Уинн (амфетамины, девять месяцев отстранения) и полутяжеловес Хорхе Гонсалес (стероиды).

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