Источнник: ряд бойцов UFC были дисквалифицированы за употребление марихуаны и допинга

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Несколько бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) получили разные сроки дисквалификации от Атлетической комиссии штата Невада за употребление запрещённых средств.
Источнник: ряд бойцов UFC были дисквалифицированы за употребление марихуаны и допинга
  • Reuters

Об этом сообщает BJ Penn. На употреблении марихуаны попались боец топ-10 наилегчайшего веса Тим Эллиот, легковес Луис Пенья и представитель полутяжёлого веса Джамал Хилл. Первые двое были дисквалифицированы на 4,5 месяца и оштрафованы на 15% от гонорара за последний бой. Хилл получил полгода дисквалификации, его поединок с Клидсоном Абреу, который он выиграл, был признан несостоявшимся. 

За употребление допинга были наказаны средневес Дерон Уинн (амфетамины, девять месяцев отстранения) и полутяжеловес Хорхе Гонсалес (стероиды).

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