Боец Штырков рассказал о причинах расторжения контракта с UFC

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков заявил, что ему грозила двухлетняя дисквалификация от Американского антидопингового агентства (USADA).

«UFC не смог назвать конкретное вещество и его количество, найденное в первом допинг-тесте. Меня уведомили, что хотят открывать пробу «В», чтобы исследовать её на предмет запрещенных веществ. Месяца три они искали, в итоге нашли мизерные содержания. Вещество называется болденон, используется для набора мышечной массы, укрепления связок и суставов», — цитирует бойца Sports.ru.

Спортсмен утверждает, что принимал препарат из-за давнего повреждения колена, ещё до подписания контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

«Я иногда рассказывал о своей травме колена. В то время врачи посоветовали мне нарастить мышечную массу и закрепить коленный сустав. USADA уведомило моего менеджера, что будет дисциплинарное наказание. Мы думали, что если это наказание будет полгода, то подождать его окончания и дальше двигаться в UFC. Но нам сообщили, что срок дисквалификации будет два года. Менеджер решил, что надо попытаться разорвать контракт и уходить в другой промоушен. В мире заинтересованы во мне», — добавил Штырков.

Ранее менеджер заявил, что у бойца Штыркова есть варианты продолжения карьеры.