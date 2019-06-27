Менеджер: у бойца Штыркова есть варианты продолжения карьеры

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Менеджер российского бойца смешанных единоборств Ивана Штыркова Саят Абдрахманов заявил, что у его подопечного есть варианты продолжения карьеры после того, как его контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) был расторгнут.
Менеджер: у бойца Штыркова есть варианты продолжения карьеры
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«Мы продолжим сотрудничество со Штырковым. Уже имеются варианты продолжения карьеры», — цитирует менеджера ТАСС.

Штырков и UFC расторгли контракт после того, как в крови спортсмена были обнаружены следы препарата для увеличения мышечной массы. Россиянин не успел провести ни единого поединка в рамках организации. Всего за профессиональную карьеру Штырков одержал 15 побед, один бой свёл вничью и ни разу не потерпел поражения.

Ранее сообщалось, что UFC расторг контракт с бойцом Штырковым после проваленного допинг-теста.

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