Менеджер: у бойца Штыркова есть варианты продолжения карьеры
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«Мы продолжим сотрудничество со Штырковым. Уже имеются варианты продолжения карьеры», — цитирует менеджера ТАСС.
Штырков и UFC расторгли контракт после того, как в крови спортсмена были обнаружены следы препарата для увеличения мышечной массы. Россиянин не успел провести ни единого поединка в рамках организации. Всего за профессиональную карьеру Штырков одержал 15 побед, один бой свёл вничью и ни разу не потерпел поражения.
Ранее сообщалось, что UFC расторг контракт с бойцом Штырковым после проваленного допинг-теста.