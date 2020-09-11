Макгрегор рассказал, что сотрудники USADA решили проверить его на допинг

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, который ранее объявлял о завершении карьеры, сообщил, что сотрудники Антидопингового агентства США (USADA) решили проверить его на допинг.

«Что происходит, UFC? Люди из USADA прибыли на мою яхту сегодня утром для тестирования? Я завершил карьеру, ребята! Но продолжайте, я позволю им проверить меня. Здесь всё натуральное», — написал Макгрегор в своём Twitter.

В июне Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. Последний бой он провёл в январе 2020 года. Тогда он нокаутировал американца Дональда Серроне. Всего на счету Макгрегора 22 победы и четыре поражения в MMA.

Ранее власти Абу-Даби заявили о готовности принять реванш Хабиба Нурмагомедова и Макгрегора.