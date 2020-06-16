Царукян считает, что большая часть российских бойцов применяют допинг

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Представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян считает, что большинство российских бойцов не могут себя проявить в самом известном промоушене из-за жёсткого допинг-контроля.
Царукян считает, что большая часть российских бойцов применяют допинг
  • РИА Новости

«Если говорить честно, то в России 90—95% бойцов сидят на допинге. Как бы мы ни говорили об этом, но это правда. У нас допинг не запрещают, а если соперник на допинге, а ты нет, то ты его просто не «вывезешь». Если посмотреть внимательно, в ACA сейчас бои бывают интереснее, чем в UFC, потому что люди порой не отключаются совсем. Смотришь, а человек после пяти нокдаунов опять встаёт и дерётся. В UFC такого уже не увидишь. Из-за этого, как мне кажется, у российских бойцов иногда не идёт в UFC», — цитирует спортсмена «Вестник ММА».

Следующий бой Царукян должен провести 16 июля с Дэви Рамосом на турнире «Бойцовский остров UFC.

Ранее Мендес пообещал, что бой Нурмагомедова с Гэтжи точно не станет разочарованием.

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