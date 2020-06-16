Мендес: бой Нурмагомедова с Гэтжи точно не станет разочарованием

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал об ожиданиях от поединка своего подопечного с временным чемпионом дивизиона Джастином Гэтжи.

«Если оценивать навыки Гэтжи исключительно в стойке, то он не отличный ударник, но хороший. Хабиб тренировался в зале с теми, кто был лучше Джастина в ударных навыках, у него не было с ними проблем. Что по факту будет, не знает никто. Один лоу-кик или удар рукой может изменить всё. Знаем точно лишь то, что Джастин заслужил свой шанс. Он отличный боец и дерётся ярко. Бой точно не станет разочарованием», — заявил Мендес в своём подкасте.

Поединок Нурмагомедова с Гэтжи планируется провести в сентябре.

Ранее Нурмагомедов сообщил, что скоро сделает заявление насчёт своего будущего.