Мендес: бой Нурмагомедова с Гэтжи точно не станет разочарованием
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«Если оценивать навыки Гэтжи исключительно в стойке, то он не отличный ударник, но хороший. Хабиб тренировался в зале с теми, кто был лучше Джастина в ударных навыках, у него не было с ними проблем. Что по факту будет, не знает никто. Один лоу-кик или удар рукой может изменить всё. Знаем точно лишь то, что Джастин заслужил свой шанс. Он отличный боец и дерётся ярко. Бой точно не станет разочарованием», — заявил Мендес в своём подкасте.
Поединок Нурмагомедова с Гэтжи планируется провести в сентябре.
Ранее Нурмагомедов сообщил, что скоро сделает заявление насчёт своего будущего.