Нурмагомедов: я скоро сделаю заявление насчёт своего будущего
- Reuters
«Эти двое хотят всё лето пахать и вернуться в начале осени. Пожелаем им удачи. А насчёт своего будущего я скоро сделаю заявление», — написал россиянин в своём Instagram, прикрепив фото с бойцами Зубайрой Тухуговым и Абубакаром Нурмагомедовым.
Следующим соперником 31-летнего чемпиона должен стать обладатель временного титула в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Ожидалось, что бой пройдёт в сентябре.
Ранее Гэтжи выразил мнение, что если он победит Нурмагомедова, то Макгрегор вернётся в ММА.