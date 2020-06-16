Нурмагомедов: я скоро сделаю заявление насчёт своего будущего

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов пообещал в скором времени сделать заявление о своём будущем.
Нурмагомедов: я скоро сделаю заявление насчёт своего будущего
  • Reuters

«Эти двое хотят всё лето пахать и вернуться в начале осени. Пожелаем им удачи. А насчёт своего будущего я скоро сделаю заявление», — написал россиянин в своём Instagram, прикрепив фото с бойцами Зубайрой Тухуговым и Абубакаром Нурмагомедовым.

Следующим соперником 31-летнего чемпиона должен стать обладатель временного титула в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Ожидалось, что бой пройдёт в сентябре.

Ранее Гэтжи выразил мнение, что если он победит Нурмагомедова, то Макгрегор вернётся в ММА.

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