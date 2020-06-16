Гэтжи считает, что если он победит Нурмагомедова, то Макгрегор вернётся в ММА

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Джастин Гэтжи высказал мнение, что в случае его победы над Хабибом Нурмагомедовым ирландец Конор Макгрегор вернётся в октагон.

«Я думаю, что Конор ещё проведёт бой. Ему нужно узнать, кто победит, я или Хабиб. Если победу одержу я, он точно вернётся. Если выиграет Хабиб — не уверен. Он легенда, заслужил этот статус. Он добился всего, о чём мечтают другие бойцы. Снимаю перед ним шляпу и не могу дождаться момента, когда ударю его в лицо», — сказал Гэтжи в интервью ESPN.

Американец в последнем бою техническим нокаутом победил соотечественника Тони Фергюсона, завоевав титул временного чемпиона. Обладателем полноценного титула является Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Фергюсон вызвал на бой Макгрегора.