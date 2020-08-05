«Ты что, дерёшься? Иди борщ готовь»: Куницкая о критике болельщиков, переезде в США и тренировках с мужем

В России по-прежнему скептически относятся к выступлению девушек в смешанных единоборствах. Об этом в интервью RT заявила бывшая претендентка на титул UFC в полулёгком весе Яна Куницкая. По её мнению, это связано с традиционным менталитетом. Российская спортсменка также призналась, что ей часто поступают оскорбительные сообщения от агрессивно настроенных фанатов, объяснила, почему Аманда Нуньес не может достичь уровня популярности Ронды Раузи, и поделилась мнением о предстоящем бое Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи.

— Недавно в Instagram вы заявили, что впереди большие перемены. Что имели ввиду?

— Это было связано с переездом во Флориду. Решили обосноваться здесь. Поэтому можно сказать, что в жизни произошли кардинальные изменения.

— Судя по постам в Instagram вы задержались в Бразилии дольше, чем планировали. Но условия для подготовки к бою у вас были там хорошие?

— Да. Но всё же лучше тренироваться в США. Хотя по приезду во Флориду у меня было не лучшее настроение. У нас с Тиаго Сантосом (боец UFC, гражданский муж Куницкой. — RT) взяли тесты на коронавирус и сказали, что они будут готовы в течение 12 часов. На деле результаты пришли спустя пять суток. В этот момент и подумала, что в Бразилии были все условия, а здесь даже в зал не можем попасть.

— Насколько известно, вы присоединились к American Top Team. Почему выбрали именно этот лагерь?

— Из-за Тиаго. Он тренируется здесь на протяжении пяти лет.

— В чём вы видите преимущества занятий в ATT?

— Большой тренерский состав — по специалисту в каждой отдельной дисциплине. Огромный выбор спарринг-партнёров. Кроме того, в сентябре Тиаго предстоит поединок с Гловером Тейшерой, в связи с чем ему необходимо уделять достаточно внимания своей подготовке. В Бразилии это было невозможно, ведь большую часть времени он помогал мне. В США он начал полноценные сборы.

— В одном из интервью вы сказали, что хотели бы провести поединок не на «Бойцовском острове» в ОАЭ, а в США. Почему?

— Это гораздо удобнее. Я тренируюсь в Штатах, мне гораздо комфортнее выступать здесь. Для того, чтобы добраться до Абу-Даби, необходимо совершить многочасовой перелёт, после чего пройти акклиматизацию. Там совершенно другой климат. Не ясно, как организм поведёт себя в новых условиях.

— Поединок с участием Петра Яна на UFC 251 начался в девять утра по местному времени. Наверняка это тоже не очень комфортно…

— Безусловно. В таких условиях очень сложно предугадать, как ты будешь себя чувствовать.

— Дело исключительно в комфорте или вы считаете, что в США сможете привлечь к себе большее внимание руководства или фанатов?

— Верно. Большую часть моих подписчиков в Instagram составляют американцы. Но драться в Штатах полезно ещё и с точки зрения привлечения спонсоров.

— Если судить по роликам, во время тренировок в Бразилии вы уделяли особое внимание ударной технике.

— Многие болельщики серьёзно заблуждаются, когда оценивают тренировочный процесс по фотографиям в социальных сетях. Например, перед последними боями Йоанна Йенджейчик постоянно выкладывала снимки с пляжа, и многие думали, что она не занимается. На самом деле, всё иначе. Я много времени уделяла борьбе. Но не буду же я подходить к кому-то и просить: «Поснимайте меня, пожалуйста, я тут борюсь».

— Вы часто выкладываете фотографии, на которых работаете вместе с Сантосом…

— Естественно, мы не проводим совместные тренировки. У меня есть свои спарринг-партнёры, у Тиаго — свои. Вместе мы можем максимум размяться. При этом он много помогает мне советами. Считаю, что они пошли на пользу, и за последнее время я сильно выросла как боец.

— Довольно популярным стало видео, на котором Тиаго бьёт вам по корпусу. У вас был такой вид, как будто вы ничего не почувствовали…

— Поначалу он очень легко касался. Еле уговорила его ударить немного сильнее.

— В конце видно, как Сантос замедляется. Но были ли неудачные дубли, где он ударил слишком сильно?

— Наоборот. Это максимум, что удалось из него вытащить.

— Вы занимаете восьмую строчку в рейтинге. Как думаете, сколько ещё побед вам нужно одержать, чтобы претендовать на титул?

— Стараюсь не загадывать, а настраиваться на следующий бой. Кроме того, в UFC не совсем объективная система выбора претендентов. У тех же мужчин право сразиться за пояс может получить спортсмен, проигравший в последней схватке.

— Например?

— Тот же Йоэль Ромеро бился за титул после проигрыша Пауло Косте. На момент битвы с Петром Яном у Жозе Алдо было две неудачи подряд.

— У фанатов бытует мнение, что половину женских дивизионов можно закрывать из-за нехватки конкуренции. Согласны?

— Лично я не вижу смысла в существовании полулёгкого веса. Изначально его открыли из-за Сайборг, и сейчас он практически пустой. На данный момент лишь Меган Андерсон не может сбросить до 61,2 кг, поэтому выступает в этой категории. Остальные девочки вынуждены набирать, чтобы биться в ней.

— Многие годы проблемой категории до 56,7 кг у мужчин было отсутствие конкуренции. Там царил Деметриус Джонсон, который побеждал абсолютно всех. Сейчас то же самое прослеживается в вашей. Есть ли в UFC девушка, которая может взять верх над Амандой Нуньес?

— В отдельно взятой дуэли может произойти всё, что угодно. Но, честно, пока не вижу достойной оппонентки. Посмотрим, как завершится сражение между Холли Холм и Алданой. Ирэн обладает нокаутирующим ударом и в случае точного попадания могла бы справиться с чемпионкой. Но я бы всё равно поставила на Аманду.

— А если брать девушек-бойцов из других категорий?

— Только если Кайла Харрисон спустится из лёгкого веса, либо Валентина Шевченко поднимется из «соломинок».

— Нуньес можно назвать величайшей девушкой-бойцом ММА в истории?

— Да, она доказала это. Аманда зачистила весь легчайший вес, потом поднялась категорией выше и выиграла там.

— Вы ощущаете, что за последние пару-тройку лет интерес к женскому ММА солидно вырос?

— Естественно. Например, раньше было тяжело тренироваться — специалисты уделяли меньше внимания, да и со спарринг-партнёрами было сложновато. Сейчас такого нет. Да и в плане спонсорских контрактов многое изменилось. Женщины стали зарабатывать наравне с мужчинами.

— Бытует мнение, что некоторые девушки попадают в UFC из-за внешности. Так, недавно об этом заявил Кёртис Блэйдс, в частности, упомянув Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович. Согласны с его мнением?

— Считаю, что у мужчин подобное также случается. Не все попадают в UFC благодаря таланту. Одни пользуются своей популярностью, другие — треш-током. Причём они получают возможность выступить даже в главных кардах. В разное время туда попадали различные шоумены и звёзды реслинга.

— Нужно ли присутствие в женских дивизионах таких бойцов, как Ванзант и Остович?

— Да. UFC — коммерческая организация и старается привлечь как можно более широкую аудиторию. Если все будут как Аманда, это очень плохо скажется на популярности женского ММА.

— Сейчас в UFC есть девушка, способная достичь такого же уровня известности, как Ронда Раузи?

— Сложно сказать. Возьмём ту же Аманду. Она является чемпионкой в двух дивизионах, но на её популярности серьёзно сказываются её ориентация, поведение. Если бы она была более женственной, традиционной, то стала бы большой звездой. Думаю, в будущем кто-то появится, но пока никто не дотягивает до уровня Ронды.

— Директор направления MMA в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов признавался, что не понимает, почему журналисты игнорируют Яну Куницкую. Вы считаете, это действительно так?

— Не сказала бы. Возможно, только российские СМИ. Даю много интервью на английском и португальском, поэтому недостатка внимания не испытываю. Возможно, это касается отечественных болельщиков. В России по-прежнему скептическое отношение к женским боям.

— С чем это связано?

— С менталитетом. У нас он более традиционный. В США нет разделения на женское и мужское. Никто не скажет тебе: «Ты что, дерёшься? Иди борщ готовь». У нас же такое постоянно.

— И часто вам такое говорят?

— Каждый день. Пишут и в комментариях под фотографиями, и в личных сообщениях. Причём подобное приходит исключительно от русскоязычных пользователей. Бывает, написано на английском, но открываешь профиль и видишь, что человек из СНГ. Не представляю, чтобы американец мог сказать подобное.

— Как реагируете?

— Никак. Именно поэтому не веду Instagram на русском языке. Очень много критики, а плюсов практически нет. Все мои спонсорские контракты и фанаты здесь, в США. Не хочется получать негатив от соотечественников.

— Появление российской чемпионки UFC изменило бы отношение к женским боям в стране?

— Не думаю. Сейчас в промоушене два российских чемпиона, но в их адрес всё равно поступает очень много негатива.

— Тем не менее, в российских промоушенах устраивают женские поединки, и их число постепенно увеличивается…

— Да, это так. Но отношение всё равно скептическое.

— Думаете, со временем что-то изменится?

— Мне кажется, ситуация останется прежней.

— Выступать в США — единственный выход?

— Да. Но это касается не только выступлений, но и тренировок.

— Что не так в этом аспекте?

— В России нет необходимых условий. Причём это касается не только женщин, но и мужчин. В плане развития ММА наша страна отстаёт на несколько десятков лет.

— В чём причина?

— В тренерах. У нас зачастую встречается такое, что один человек ведёт несколько дисциплин, параллельно занимается менеджментом и диетологией. Разве что не массажирует ещё. Необходимо понимать, что в одиночку физически невозможно справляться с таким объёмом работы.

Если наставник берёт на себя несколько направлений, работает с рядом спортсменов и регулярно секундирует их, то у него не остаётся время на саморазвитие. ММА — очень быстро эволюционирующий спорт. И здесь нужно постоянно следить за новыми веяниями.

— Сколько специалистов должно быть в одном лагере?

— 10—15 человек.

— В июле Пётр Ян победил Жозе Алдо и стал вторым абсолютным чемпионом UFC из России. Как отреагировали?

— Была очень рада. Конечно, болела за него. Но победа была ожидаемая. Ян был фаворитом и подтвердил это.

— После победы Хабиба Нурмагомедова вы говорили, что будь он из Рязани, за него болели бы охотнее. Сейчас вы видите, что Яна больше поддерживают российские болельщики?

— Российские — больше, дагестанские — меньше. Поэтому всё уравновешивается. У нас много негатива по отношению к тем спортсменам, которые не заслужили подобного. Например, много наших соотечественников болели против Яна и даже после его успеха говорили, что он не побил никого из топ-5 легчайшего веса.

— В чём причина такого отношения?

— Думаю, принижая других, некоторые люди пытаются возвысить себя. Сами не могут добиться чего-то, поэтому выплёскивают этот негатив, чтобы чувствовать себя лучше. Никогда не услышишь подобных замечаний от других известных атлетов, специалистов в своей области. Обычно такое пишут неудачники, школьники, которым нечего делать.

— После поражения от Сайборг вы признавались, что стали объектом хейта со стороны фанатов. В чём была суть претензий?

— Сложно сказать. Некоторые желали, чтобы у меня «все дети сдохли», другие писали: «Ты такая страшная. Хоть бы тебя в следующий раз так побили, чтобы ты прямо там умерла». Не знаю, как объяснить такое.

— Вы пробовали понять причину?

— Нет. Просто стала меньше контактировать с российской аудиторией. Пускай пишут, если нравится.

— В преддверии того турнира не было мыслей, что руководство UFC надеялось на ваш успех в противостоянии с Сайборг? Ведь Дана Уайт не очень положительно относился к бразильянке.

— Тогда промоушен пытался спасти турнир. Не было титульной схватки и рассматривались все возможные варианты. Не думаю, что Дана особо рассчитывал на мою победу.

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— Понятно, что благодаря схватке с Сайборг о вас узнали очень много людей. Но не думаете ли вы сейчас, что это был не лучший вариант для дебюта в UFC?

— Естественно, но тогда у меня не было вариантов. Многие спрашивают: «Зачем ты согласилась на этот бой?». Но в UFC ты практически не можешь выбирать с кем и когда тебе биться. Сейчас могу с уверенностью сказать, что ни о чём не жалею. Тогда я получила огромный опыт.

— Правильно понимаю, что тогда вы стояли перед выбором — либо биться с Сайборг, либо…

— Вообще не биться.

— Ждать, когда подвернётся ещё один вариант выступить в UFC?

— В этом случае такого шанса больше не было бы.

— В мае многие недоумевали, почему Тони Фергюсон не стал ждать встречи с Хабибом Нурмагомедовым, а решил провести бой за временный титул с Джастином Гэтжи. Причины могли быть схожими с вашими?

— Думаю, у Фергюсона сердце воина. Поэтому он хотел драться и рассчитывал выиграть. Очень тяжело рассуждать за других. Возможно, в тот момент у него были финансовые проблемы. В итоге, всё получилось именно так. Тони неудачно начал и не смог перестроиться по ходу дуэли.

— Кто более удобный соперник для Хабиба — Тони или Джастин?

— Фергюсон. У Гэтжи есть нокаутирующий удар, а у таких бойцов всегда есть шанс.

— Гэтжи является базовым борцом. На ваш взгляд, он сможет оказать сопротивление Нурмагомедову в этом аспекте?

— Думаю, нет. В партере Хабиб будет доминировать. Если у него будет получаться переводить Джастина на настил, то схватка пройдёт так же, как и с Дастином Порье.