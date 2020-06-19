Боец UFC Царукян объяснил свои слова о допинге в российских промоушенах

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян отреагировал на слова основателя промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбека Хасиева, заявившего, что допинг принимают не в российских промоушенах, а в UFC.

«В российских лигах 90—95% сидят на допинге — сугубо моё личное мнение, я его высказал. У меня большое уважение к Майрбеку Хасиеву. Я был на сборах у них, ничего плохого не могу сказать, только уважение. Я уверен, что он просто неправильно понял вопрос. В российских лигах нет допинг-контроля, потому все будут сидеть на допинге. Я бы и сам принимал, если бы не было допинг-контроля. А то, что он говорит про UFC, что там могут химичить, — так в UFC есть допинг-контроль. Я не думаю, что там 95% тоже принимают стероиды. В России нет ни одного случая, чтобы кого-то поймали на допинге, а там ежедневно кого-то ловят, отстраняют», — цитирует Царукяна «Спорт-Экспресс».

Ранее Хасиев рассказал о том, сколько бойцов UFC принимают допинг.