Хасиев рассказал о том, сколько бойцов UFC принимают допинг

Основатель лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев ответил бойцу UFC Арману Царукяну, который считает, что большинство российских бойцов не могут проявить себя в этой организации из-за жёсткого допинг-контроля.

Царукян ранее заявил, что «в России 90—95% бойцов сидят на допинге».

«Если он считает, что в России 95% бойцов на допинге, то я считаю, что 95% бойцов UFC принимают запрещённые препараты, но аккуратно это скрывают. А также находятся в контакте с антидопинговыми организациями. У меня тоже много информации, я тоже много слышал. Но тот же Царукян может начать доказывать мне, что это не так. А я скажу, что это так», — заявил Хасиев.

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