Волков сравнил Блэйдса с Нурмагомедовым

Короткая ссылка
Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе, сравнил своего ближайшего соперника Кёртиса Блэйдса с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмен выделил их сходства и различия в плане борьбы.
Волков сравнил Блэйдса с Нурмагомедовым
  • © khabib_nurmagomedov
  • AFP

«Я бы не хотел себя противопоставлять Хабибу и моделировать, будто я дерусь против него. Стилистически, да, для обывателя так можно объяснить: я дерусь против борца. Но Хабиб часто заканчивает приёмами, а у Блэйдса, по-моему, их вообще нет, он полагается просто на прессинг», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что основатель лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев ответил на вопрос о возможном проведении под эгидой промоушена боя между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить