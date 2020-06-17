Волков сравнил Блэйдса с Нурмагомедовым

Российский боец UFC Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе, сравнил своего ближайшего соперника Кёртиса Блэйдса с соотечественником Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмен выделил их сходства и различия в плане борьбы.

«Я бы не хотел себя противопоставлять Хабибу и моделировать, будто я дерусь против него. Стилистически, да, для обывателя так можно объяснить: я дерусь против борца. Но Хабиб часто заканчивает приёмами, а у Блэйдса, по-моему, их вообще нет, он полагается просто на прессинг», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что основатель лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев ответил на вопрос о возможном проведении под эгидой промоушена боя между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.