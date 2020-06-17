Хасиев ответил, реально ли провести бой Александра Емельяненко с Харитоновым в ACA

Основатель лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев ответил на вопрос о возможном проведении под эгидой промоушена боя между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.

РИА Новости