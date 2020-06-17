Хасиев ответил, реально ли провести бой Александра Емельяненко с Харитоновым в ACA
Основатель лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбек Хасиев ответил на вопрос о возможном проведении под эгидой промоушена боя между Александром Емельяненко и Сергеем Харитоновым.
- РИА Новости
«Всё реально в этой жизни. Думаю, получился бы интересный бой», — сказал Хасиев.
Ранее сообщалось, что ACA ведёт переговоры о контракте с экс-бойцом UFC Алексеем Кунченко.
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