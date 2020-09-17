«Фёдор сделал для меня очень многое»: Немков о тренировках с Емельяненко, карьере в боевом самбо и наследии Макгрегора
- Российские бойцы Вадим Немков и Фёдор Емельяненко
- © Официальный Instagram-аккаунт Вадима Немкова
— Сейчас вас называют лучшим учеником Фёдора Емельяненко. Вам лестно слышать такое?
— Приятно, конечно. Но, думаю, это исключительно из-за того, что первым из команды выиграл пояс. Ещё есть над чем работать. Не сказал бы, что уничтожаю всех на тренировках. Сегодня я могу побороть того же Валентина Молдавского, а завтра он выспится получше и победит меня.
— Сейчас вы чемпион Bellator, один из самых успешных российских бойцов на данный момент. Насколько велика в этом заслуга Емельяненко?
— Несомненно, Фёдор сделал для меня очень многое, и во многом благодаря ему я нахожусь на своём месте. Становится смешно, когда вспоминаю, какая у меня была ударная техника до встречи с ним. Когда ты добиваешься успеха на чемпионатах по боевому самбо, становишься чемпионом России и мира, то думаешь, что всё здорово. Руки летят. А потом приходит Емельяненко и указывает тебе на ошибки. В этот момент понимаешь, как много ещё нужно сделать.
— Емельяненко помогал исключительно с проблемами в стойке?
— Нет. Он правил и ударную, и борцовскую техники, много рассказывал о тактике.
— Как вы познакомились с Емельяненко?
— Думаю, это было в 2008—2009 году. Он тогда готовился к битве с Бреттом Роджерсом. Я учился в школе, а всё лето проводил на сборах в Старом Осколе, в лагере «Радуга». В то время там занимался Фёдор. Так и познакомились. Но сомневаюсь, что в те времена он относился ко мне серьёзно.
— Почему так считаете?
— Я тогда был обычный школяр. Ещё ничего не выиграл.
— Чем запомнилась первая беседа?
— Насколько помню, мы даже особо не пообщались. Просто познакомились. Ему сказали, мол, это брат Вити.
— Когда стали контактировать более плотно?
— Во время подготовки к его возвращению в ММА в 2015 году. В моём послужном списке уже было несколько профессиональных боёв, я был чемпионом мира по самбо. Причём Емельяненко был секундантом на первенстве планеты в Японии. Наверное, тогда Фёдор начал понимать, что из меня может что-то получиться.
— Вы выступали вместе с Емельяненко на новогоднем турнире Rizin, причём участвовали в Гран-при, ввиду чего бились дважды за трое суток. Во второй дуэли вы уступили Иржи Прохазке. Не думаете, что зря согласились участвовать в таком изнурительном мероприятии?
— Нет. Но было необходимо иначе готовиться. Заранее знал о Гран-при Rizin, но за полтора месяца до него бился на чемпионате мира по боевому самбо. Было очень мало времени на подготовку, кроме того, не выдержал такого накала.
— Для вас это было первое поражение в карьере. Как отреагировали?
— Я тогда очень расстроился, но Фёдор поддержал меня. Сказал, что всё бывает. После мы разобрали мои ошибки.
— В чём они заключались?
— Главная состояла в том, что я вышел в ринг и с ходу стал действовать на максимальных оборотах, а надо было экономить силы.
— В 2019 году вы выступали на турнирах по боевому самбо. Как удаётся совмещать это с ММА?
— В 2017-м получил звание заслуженного мастера спорта, вышел на высокий уровень. С тех пор не выполняю специальную подготовку перед соревнованиями по боевому самбо. Проводим один сбор и едем на первенство.
— Есть желание выступить на чемпионате России в 2021 году?
— Нет цели во что бы то ни стало поучаствовать в турнире. Если график будет позволять, то поеду.
— С чем вы связываете тот факт, что выходцы из боевого самбо всё более успешно выступают в ММА?
— Боец должен быть всесторонне развит, чтобы побеждать. Быть сильным как в ударке, так и в борьбе. Мы с детства учимся быть эффективными в обоих аспектах. Например, представители некоторых других видов единоборств зачастую становятся однобокими. Либо хорошо дерутся в стойке, либо в партере.
— Фёдора всегда отмечали как чуткого наставника, который уделяет много внимания своим партнёрам по команде. Как думаете, по окончании карьеры Емельяненко смог бы полноценно заняться тренерской деятельностью?
— Думаю, ему по силам добиться успеха на тренерском поприще. У него для этого есть всё. Но что касается занятий с нами, то тут могут возникнуть некоторые проблемы. Насколько знаю, сами бойцы не очень хотят уезжать из Белгородской области. Нам здесь всё нравится. Фёдор же недавно переехал в Москву, построил дом. Посмотрим, как всё сложится.
— По предварительной информации, в начале 2021 года Фёдор должен провести очередной поединок. Пока ничего не известно о возможном сопернике?
— Пока нет. Ищут.
— С кем бы вы хотели увидеть поединок Емельяненко?
— Даже не знаю. Слышал, что с ним не против сразиться Фабрисио Вердум. Это был бы очень интересный и красивый бой-реванш.
— Кого бы вы включили в число сильнейших бойцов в истории ММА?
— На первое место поставил бы Фёдора. А остальных бойцов было бы сложно расставить по местам. Но включил бы в этот рейтинг Хабиба Нурмагомедова, Дэниела Кормье, Стипе Миочича, Джона Джонса. Думаю, Конор Макгрегор тоже заслуживает находиться в списке. Ирландец прославил смешанные единоборства.
— В последнее время всё чаще недооценивают вклад Макгрегора в развитие смешанных единоборств...
— На мой взгляд, это ошибка. Макгрегор — очень быстрый, взрывной спортсмен и неоднократно демонстрировал, что он очень силён. Свои недостатки в борьбе он компенсировал навыками в ударной технике.
— Хотели бы увидеть реванш между Нурмагомедовым и Макгрегором?
— Мне кажется, в нём нет смысла.
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