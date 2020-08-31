Немков признался, какой поединок в Bellator доставил максимум дискомфорта

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков признался, что наибольший дискомфорт ощущал в поединке с американцем Филом Дэвисом.
Немков признался, какой поединок в Bellator доставил максимум дискомфорта
  • © Страница Вадима Немкова
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«Наверное, бой с Филом Дэвисом принёс максимум дискомфорта. Честно говоря, не бывает лёгких битв. Но когда я вернулся домой после встречи с Бейдером, у меня хотя бы ноги были целы, не было никаких травм. В понедельник уже бегал кросс, а во вторник плавал в бассейне. Например, после боя с Лиамом Макгири у меня болели ноги на протяжении полутора месяцев. Идёшь, а кости гуляют», — рассказал Немков RT.

Россиянин победил Дэвиса раздельным решением судей на турнире Bellator 209.

Ранее Немков рассказал о бое с Бейдером.

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