Немков признался, какой поединок в Bellator доставил максимум дискомфорта

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков признался, что наибольший дискомфорт ощущал в поединке с американцем Филом Дэвисом.

«Наверное, бой с Филом Дэвисом принёс максимум дискомфорта. Честно говоря, не бывает лёгких битв. Но когда я вернулся домой после встречи с Бейдером, у меня хотя бы ноги были целы, не было никаких травм. В понедельник уже бегал кросс, а во вторник плавал в бассейне. Например, после боя с Лиамом Макгири у меня болели ноги на протяжении полутора месяцев. Идёшь, а кости гуляют», — рассказал Немков RT.

Россиянин победил Дэвиса раздельным решением судей на турнире Bellator 209.

Ранее Немков рассказал о бое с Бейдером.