«Бейдер сам перешёл нам дорогу»: Немков о завоевании титула, мести за Емельяненко и возможности ухода в UFC

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков заявил, что Райан Бейдер не доставил ему серьёзных проблем в бою за титул. В интервью RT россиянин ответил, насколько ему хотелось победить обидчика Фёдора Емельяненко, и рассказал, почему считает американца одним из лучших атлетов в своей весовой категории. Боец также признался, что пока не задумывался о переходе в UFC, и удивился реакции некоторых болельщиков на свой триумф.

— Как прошли первые дни после завоевания титула Bellator?

— Постоянно висел на телефоне — все звонили, поздравляли, писали в социальных сетях.

— По приезде на родину много людей встречало?

— Да, не ожидал, что придёт столько народа. В зале аэропорта ждали около 100—150 человек. Большая часть из них — знакомые. Догадывался, что они придут. Но потом мне сказали: «Сейчас выйдешь на улицу, скажешь пару слов».

Также по теме Пятый российский чемпион в истории Bellator: как Немков нокаутировал Бейдера и завоевал титул в полутяжёлом весе Вадим Немков взял верх над Райаном Бейдером и стал новым чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. Главный поединок турнира в Анкасвилле...

— И что вы там увидели?

— Вышел из аэропорта и обалдел. Было очень много людей. Как сказали, около тысячи человек.

— Раньше уже бывало подобное?

— Нет, так встречали впервые.

— Бойцы по-разному отмечают победы. Тот же Конор Макгрегор закатил огромную вечеринку в Лас-Вегасе, когда выиграл второй титул у Эдди Альвареса. Как праздновали вы?

— Поужинали с семьёй, на следующий день съездили к одним друзьям, в пятницу увиделись с другими. Сейчас планируем отдохнуть на море, а по возвращении закатим более масштабное празднование.

— Вы говорили, что подготовка к этому поединку была самой тяжёлой в вашей карьере. Как долго планируете отдыхать?

— Сначала восстановим силы, потом десять дней проведём с семьёй на море, а после буду потихоньку возобновлять тренировочный процесс. У некоторых партнёров по команде уже назначены бои. Пока официального объявления не было, но скоро всё узнаете. Нужно помочь с подготовкой, да и самого себя поддерживать в форме. После длительного отдыха сложно приводить себя в порядок. Очень большой стресс для организма.

— Рассчитываете провести ещё один поединок в 2020 году?

— Очень хотел бы ещё раз выступить до конца года, но вряд ли получится. Во-первых, у меня заканчивается американская виза, а во-вторых, у Bellator уже распланированы турниры на ближайшие месяцы, и я на них не попадаю. А относительно будущих мероприятий информации пока нет.

— Украинский боец Ярослав Амосов рассказал, что после боёв жена печёт ему тарты. А ваша супруга радует вас чем-то подобным?

— У нас традиция: по приезде домой мама с папой готовят манты, сестра жены — торт. Больше ничего и не надо, поэтому сама супруга особо не заморачивается.

— В преддверии сражения с Райаном Бейдером вы говорили, что собираетесь бить его и за себя, и за Фёдора Емельяненко.

— Не сказал бы, что собирался мстить. Но, например, мне было приятно, когда Валентин Молдавский побил Карла Альбректссона, которому я уступил на шоу Rizin FF 1. Здесь то же самое. Хотелось показать, что школа Фёдора очень сильная. В январе 2019-го схватка получилась не такой красивой, какой могла быть. Всё решил один удар на 35-й секунде.

— Как вы отреагировали на то поражение Емельяненко?

— Очень расстроился. Знал, что Фёдор был очень хорошо готов. Он начинал сборы с нами, а потом занимался в Нидерландах. Было обидно, что один удар перечеркнул два-три месяца усиленных тренировок.

— Тогда многие посоветовали Фёдору завершить карьеру. В команде не было подобных разговоров?

— Глупо говорить Фёдору, что делать. Особенно, если он чувствует, что у него есть силы продолжать драться. При этом необязательно биться с топ-бойцами, как Бейдер. Можно радовать болельщиков, сражаясь с другими ветеранами. От этого все будут получать удовольствие.

— Когда вас утвердили в качестве претендента на титул в полутяжёлом весе, что сказал Емельяненко?

— Поговорили с Фёдором по поводу соперника. Он указал мне на его сильные стороны, хотя после просмотра поединков с участием Бейдера я и сам всё понимал. Разработали план и приступили к подготовке.

— Бой с Бейдером получился для вас не самым сложным. А какой поединок в Bellator доставил максимум дискомфорта?

— Наверное, с Филом Дэвисом. Честно говоря, не бывает лёгких битв. Но когда я вернулся домой после встречи с Бейдером, у меня хотя бы ноги были целы, не было никаких травм. В понедельник уже бегал кросс, а во вторник — плавал в бассейне. Например, после боя с Лиамом Макгири у меня болели ноги на протяжении полутора месяцев. Идёшь, а кости гуляют.

— Вы заявили, что являетесь с Бейдером лучшими полутяжеловесами мира и могли бы победить представителей UFC. Вы действительно верите в Райана?

— Да. Он доказал это. Бейдер очень успешно выступал в UFC. Перед уходом из промоушена уступил лишь Энтони Джонсону, при этом в других поединках выиграл по делу. В Bellator тоже добился очень многого. Зачистил полутяжёлый дивизион, поднялся в весе и взял титул там. До недавнего момента он занимал второе место среди представителей своей категории по версии Fight Matrix, уступая лишь Джону Джонсу.

— Кого бы вы включили в число сильнейших полутяжеловесов в мире на данный момент?

— Бейдера, Дэвиса, Яна Блаховича, Тиаго Сантоса и себя. Ещё можно добавить Доминика Рейеса. Очень неплохой боец. Считаю, что с каждым из них можно работать. В них нет ничего сверхъестественного.

— По какой причине в списке не оказалось Джонса?

— Только из-за его перехода в тяжёлый дивизион. Безусловно, Джонс — очень опытный и нестандартный боец, обладающий огромным арсеналом. Он бьёт всеми частями тела и хорошо борется. Но последние схватки говорят, что он либо расходует слишком много энергии, либо имеет какие-либо другие проблемы.

— Встреча с каким соперником стала бы для вас боем мечты?

— В принципе, так можно охарактеризовать и дуэль с Бейдером. Очень ждал возможности сразиться с ним, долго настраивался. Этот поединок дал мне очень многое.

— На Bellator 244 Валентин Молдавский взял верх над ещё одной бывшей звездой UFC Роем Нельсоном. Россиянин достоин права побороться за титул в тяжёлом весе?

— Молдавский заслужил подраться за пояс. Особенно с учётом нынешней ситуации в дивизионе, где творится неразбериха. Было несколько возможных претендентов, но каждый из них уступил тем спортсменам, которых побеждал Валя. Тот же Сергей Харитонов имел в активе успешную серию, но проиграл Линтону Васселлу. Тайрелл Форчун с рекордом 8—0 был нокаутирован Тимоти Джонсоном, над которым, в свою очередь, взял верх Виталий Минаков. В отличие от них, Молдавский стабильно выигрывает.

— Молдавский входит в число претендентов на титул в тяжёлом весе и уже скоро может сразиться с тем же Бейдером. Складывается такое впечатление, что представители Fedor Team специально преследуют Райана после его победы над Емельяненко…

— Думаю, это просто совпадение. Получилось, что Бейдер сам перешёл нам дорогу, забрал два пояса. Когда у тебя чемпионское звание, ты не можешь выбирать, с кем драться. Что касается позиций Молдавского, то нельзя забывать про Чейка Конго. Их первая дуэль с Райаном были признана несостоявшейся из-за попадания в глаз. Весьма вероятно, что Bellator назначит реванш.

— Как оцените шансы Молдавского в схватке с Бейдером?

— Валентин должен побеждать. Лично я не почувствовал в Бейдере ничего сверхъестественного — ни в плане физики, ни в плане борьбы. В ходе подготовки боролся с братом Витей, самим Валей, Женей Гончаровым. Каждый из них уж точно не слабее.

— Тем не менее, в первом раунде он провёл тейкдаун…

— Поймал меня на движении. Я расслабился, пошёл на него, а он совершил перевод. Но в партере ничего особенного не сделал.

— На поединок с Бейдером вы выходили под композицию группы Nightwish — Nemo. Почему выбрали именно её?

— Это давняя история. В 2009 году команда Red Devil выходила под неё на турнире M-1 Selection. Впоследствии её использовал брат, да и мне самому она тоже понравилась.

— Некоторые спортсмены слушают музыку перед выходом в клетку. Как вы настраиваетесь на бой?

— Какого-то особенного ритуала у меня нет. Просто стараешься отвлекаться, чтобы время шло быстрее. Например, в преддверии Bellator 244 сидел в гостинице и смотрел сериалы. Турнир проходил на Mohegan Sun Arena в Анкасвилле. Грубо говоря, мы проживали и дрались в одном здании. За 30 минут до боя собрал вещи и пошёл на арену, там побеседовал с партнёрами по команде и был готов биться.

— После боя вы сказали, что вашим следующим соперником станет победитель схватки между Лиото Мачидой и Филом Дэвисом. Кого из них считаете более опасным оппонентом?

— Конечно, Дэвиса. Всесторонне развитый и очень физически сильный атлет. Возможно, за два года я и прибавил в весе, но Райан показался мне не таким мощным, как Фил.

— Недавно Bellator подписал контракт с бывшим бойцом UFC Кори Андерсоном. Удивитесь, если его сходу назовут первым претендентом?

— Конечно, это станет сюрпризом. Ведь Андерсон ушёл из UFC после того, как проиграл нокаутом Блаховичу. Будет не очень логично, если боец после тяжёлого поражения сразу получит шанс сразиться за титул. Но если руководство скажет, что мне нужно подраться с ним, сделаю это.

— Обычно бойцы UFC, переходя в Bellator, сходу становятся либо чемпионами, как Бейдер, либо претендентами, как Фил Дэвис, Бенсон Хендерсон. Это говорит о том, что уровень бойцов чемпионата выше?

— Думаю, в первую очередь матчмейкеры Bellator обращают внимание на место спортсмена в мировом рейтинге, а также учитывают возможный ажиотаж вокруг схватки. Если к ним пришёл неизвестный боец, пусть и из UFC, ему не дадут сходу побороться за пояс. Тот же Бейдер уже имел громкое имя, поэтому ему и предоставили возможность сразу встретиться с действующим чемпионом. Они с Дэвисом уже бились раньше, поэтому реванш было просто продать.

— На ваш взгляд, почему в своё время Strikeforce воспринимали как прямого конкурента UFC, а Bellator продолжают считать промоушеном менее высокого уровня?

— Сейчас в UFC выступают практически все звёздные бойцы, у них гораздо больше возможностей. Промоушен проводит как минимум по одному турниру каждую неделю, а иногда и несколько. Это уже говорит о многом. В Bellator поменьше раскрученных атлетов. Если вспомнить тот же Гран-при Strikeforce в тяжёлом весе, то там были все ярчайшие представители той эпохи. Хотя и Скотт Кокер устроил интересное первенство среди полусредневесов.

— Вас не удивило, что UFC организовал первое шоу ещё в разгар пандемии в мае, в то время как Bellator ждал до июля?

— UFC — промоушен других масштабов. Но не исключаю, что руководство Bellator намеренно не спешило устраивать турниры, потому что беспокоилось о здоровье атлетов. Риск заразиться очень высок. Возможно, это решение было правильным.

— В тот момент не было мыслей, что Bellator может пойти по пути PFL и отказаться проводить турниры до конца 2020 года?

— Конечно, думал об этом. Даже ходили подобные слухи. Очень обрадовался, когда они не подтвердились, ведь появилась возможность заработать. Изначально бой должен был пройти в конце марта — начале апреля, потом его передвинули на 9 мая. Я в тот момент делал ремонт в квартире. Думал, сейчас закончу его и получу гонорар. А в итоге вышло так, что ремонт доделал, деньги кончились, а поединок перенесли.

— Подготовка к турниру требует серьёзных финансовых затрат. Как вы вышли из этой ситуации?

— Я состою в Fedor Team, а команде помогает «Металлоинвест», Оскольский электрометаллургический комбинат. Каждому платят небольшие зарплаты, что серьёзно помогает. Без них не было бы ни подготовки, ни боя. Пришлось бы устраиваться на работу на время пандемии.

— Сейчас некоторые спортсмены PFL всерьёз задумываются о расторжении контракта и переходе в другой промоушен. Ваш брат Виктор сейчас имеет соглашение с организацией?

— Нет. Он не продлил контракт в 2019 году, а в нынешнем не успел подписать новое соглашение на участие в Гран-при. Пока он находится в статусе свободного агента, но скоро от нас будет объявление по данному поводу. Кое-что готовим.

— Вы говорили, что у вас остался один поединок по контракту с Bellator. Не думаете, что в случае успешной защиты стоит выйти на рынок свободных агентов и посмотреть, что предложит UFC?

— Скорее всего останусь здесь. Но всё зависит от того, какие предложения поступят от Bellator и UFC. Для меня главное — выступать. Не скрою, когда не было боёв, было тяжеловато.

— Многие считают, что боец ММА не может считаться абсолютно успешным, если не добьётся успеха в UFC. Вы согласны с этим?

— Нет. Можно драться и в других организациях, но с не менее сильными соперниками. Подобные вещи говорят люди, которые не очень хорошо разбираются в ММА. Даже после этого поединка прочитал много нелестных сообщений от болельщиков.

— Например?

— Один человек написал: «Если бы не этот лаки-панч, неизвестно, что было бы дальше». Не знаю, как это комментировать.

— Яна Куницкая признавалась, что получает много негатива от российских болельщиков. На ваш взгляд, с чем это связано?

— Возможно, потому что в России ещё не так развиты смешанные единоборства. Особенно если сравнивать с США. Всё же там за ними активно следят на протяжении 25 лет, а у нас не многие знали об этом виде спорта, даже когда Фёдор уже выступал в PRIDE.