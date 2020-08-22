Пятый российский чемпион в истории Bellator: как Немков нокаутировал Бейдера и завоевал титул в полутяжёлом весе

Вадим Немков взял верх над Райаном Бейдером и стал новым чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. Главный поединок турнира в Анкасвилле продлился менее двух раундов и завершился техническим нокаутом. Также в рамках шоу свои очередные победы одержали россиянин Валентин Молдавский и украинец Ярослав Амосов, а Владимир Токов потерпел первое поражение в карьере.

В ночь на 22 августа в Анкасвилле (штат Коннектикут) состоялся турнир Bellator 244, в главном поединке которого Вадим Немков боролся за титул чемпиона в полутяжёлом весе. Российскому спортсмену противостоял ветеран UFC и действующий чемпион Bellator Райан Бейдер, полтора года назад нокаутировавший Фёдора Емельяненко за 35 секунд. Воспитанник Последнего императора взял убедительный реванш за поражение наставника и стал пятым отечественным обладателем титула в истории промоушена.

Bellator 244 можно смело считать на данный момент самым крупным шоу организации после начала пандемии коронавируса. Это было обусловлено наличием в карде ряда звёзд промоушена — ярких тяжеловесов Валентина Молдавского и Роя Нельсона, экс-чемпионки в полулёгком весе Джулии Бадд, одного из лидеров полусреднего веса Ярослава Амосова, а также громким титульным поединком. Встреча Райана Бейдера и Вадима Немкова обещала получиться крайне интересной не только в плане самого боя, но и с точки зрения развития истории. Представитель Fedor Team жаждал отомстить за Фёдора Емельяненко и не скрывал этого.

В связи с этим возникали опасения, не перегорит ли Немков до боя. Ведь ранее нечто подобное уже случалось с ним. На новогоднем турнире Rizin в 2015 году он бился с Иржи Прохазкой и потерпел поражение. По окончании первого 10-минутного раунда россиянин почувствовал себя не лучшим образом и решил отказаться от продолжения борьбы. Как он признался позднее, причиной тому стали скомканная подготовка и излишнее рвение в дебюте, которое не позволило ему грамотно распределить силы.

Однако за последующие четыре года Немков кардинально изменился как боец и больше не допускал подобных промахов. С июня 2016-го он одержал шесть побед и абсолютно справедливо считался главным оппонентом Бейдера в полутяжёлом весе. В его пользу говорили отличная ударная техника, великолепная работа ног и невероятная выносливость, которую отмечали многие коллеги Вадима. В этих условиях Райану оставалось делать ставку на фирменную борьбу, за время выступления в UFC ставшую его визитной карточкой.

Тем не менее, именно Бейдер считался фаворитом дуэли с Немковым. Причиной тому были огромный опыт, громкое имя и послужной список, в котором значились триумфы над многими известными атлетами. За три года в Bellator он успел расправиться с Мэттом Митрионом, Филом Дэвисом, Мухаммедом Лавалем и Фёдором Емельяненко. При этом последних двух он нокаутировал суммарно за 50 секунд. Наверное, именно это заставило многих экспертов склониться на его сторону. Но уже по ходу первого раунда стало ясно, что это было ошибкой.

Стартовый отрезок боя прошёл практически полностью под диктовку Немкова. Он здорово двигался, постоянно резал углы и заставлял чемпиона неуютно чувствовать себя в октагоне. Россиянин был значительно резче и острее в разменах, что неоднократно становилось откровением для американца. Так, уже на второй минуте Вадим провёл серию из пяти ударов в голову, отбросившую соперника к сетке. В разменах Бейдер значительно уступил, но всё же смог привлечь к себе внимание судей с помощью прохода в ноги. Чуть более чем за минуту до гонга он совершил тейкдаун, но не смог добиться серьёзного успеха на земле. Напоследок Райан попытался напомнить о своих скоростных данных и выбросил стремительный правый оверхенд, но Вадим выстоял.

Во втором раунде расстановка сил не изменилась, разве что претендент стал ещё активнее прессинговать визави и использовать ноги. Ещё в первом отрезке боя он исполнил комбинацию из джеба, прямого и правого хай-кика, а во втором вновь использовал это оружие. Сначала он «прикормил» Бейдера с помощью попадания ногой по корпусу, а уже в середине пробил в голову. Это стало неожиданностью для чемпиона и привело к нокдауну. Добивание длилось около 40 секунд, в течение которых россиянин нанёс по меньшей мере 50 ударов. Американец отчаянно пытался сохранить пояс и дважды вставал, но оба раза падал лицом на канвас. Во втором случае он даже попытался убежать от Вадима, но тот догнал его и всё же вынудил рефери Керри Хэтли остановить дуэль. Немков принялся праздновать, а одним из первых его поздравил сам Емельяненко, выступавший в этот вечер в роли секунданта.

Vadim Nemkov came away with his 7th straight W and light heavyweight gold tonight at #Bellator244. pic.twitter.com/oMMFzUryzL — BellatorMMA (@BellatorMMA) August 22, 2020

Немков победил Бейдера техническим нокаутом и стал первым российским чемпионом Bellator в полутяжёлом весе. Всего же в истории промоушена титулом владели ещё четверо отечественных спортсменов. Таким образом, Вадим составил компанию Александру Шлеменко, Андрею Корешкову, Александру Волкову и Вадиму Минакову.

«Моим планом было заставить его работать вторым номером. Он теряется, когда его атакуют, бьют. Это был мой план, я его придерживался. Он принёс свои плоды... После того, как я попал ногой в голову, начал добивать. Удивился, что судья долго останавливал бой», — сказал Немков по окончании схватки.

При этом Вадим выразил уважение сопернику, но заявил, что считает себя лучшим бойцом полутяжёлого веса в мире.

«Для меня это (быть чемпионом Bellator. — RT) очень важно. Сотворил маленькую историю для России. Мы с Бейдером дрались как одни из лучших бойцов мира в нашей категории. В UFC есть ребята, но думаю, что мы может победить их. В данный момент считаю себя лучшим чемпионом в мире», — заключил россиянин.

Также на Bellator 244 выступили ещё двое российских бойцов, представляющих Fedor Team. Валентин Молдавский одержал десятую победу в карьере, взяв верх над ещё одной бывшей звездой UFC Роем Нельсоном. Сражение продлилось все обозначенные три раунда, на протяжении которых россиянин владел подавляющим преимуществом над возрастным соперником. Он доминировал не только в стойке, но и в клинче и не позволял базовому борцу создать себе каких-либо серьёзных проблем.

По окончании 15 минут статистика говорила сама за себя. Молдавский нанёс в пять раз больше ударов (90—17), а на вердикте судей не сказалась даже его излишняя осторожность в заключительном отрезке. Россиянин победил единогласным решением и приблизился к поединку с чемпионом. Примечательно, что в тяжёлом весе званием также владеет Бейдер.

В отличие от Молдавского, Владимир Токов не сумел продлить успешную серию и потерпел первое поражение в карьере. Битва с Крисом Гонсалесом получилась очень равной, и американец взял верх раздельным решением судей. На ногах россиянин смотрелся предпочтительнее, но в партере был немного слабее члена сборной США по греко-римской борьбе. Как итог, 29—28, 28—29 и 27—30 на карточках арбитров.

Bellator 244 также запомнился выступлением ряда бойцов с постсоветского пространства. Ярослав Амосов расправился с Марком Леммингером и продлил свою беспроигрышную серию до 24 поединков. Дуэль продлилась всего один раунд, по окончании которого врач не позволил американцу продолжить выступление. Причиной тому стало глубокое рассечение левой брови, открывшееся у него после серии пропущенных ударов. Стоит отметить, что особой интриги в этом бою не было. Украинец сходу стал доминировать над соперником и продемонстрировал, что заметно превосходит его как в ударной технике, так и в борьбе.

Двум другим спортсменам не удалось последовать примеру Амосова. Его соотечественник Владислав Парубченко единогласным решением судей уступил Джону де Жезусу, а уроженец Таджикистана Салим Мухидинов проиграл Веберу Алмейде. Уже четвёртой минуте он напоролся на мощнейший правый прямой и оказался в нокауте.