За себя и Емельяненко: почему бой за титул Bellator между Немковым и Бейдером — одно из главных событий года в ММА

21 августа на турнире Bellator 244 Вадим Немков проведёт бой с Райаном Бейдером за титул чемпиона в полутяжёлом весе. Боец команды Fedor Team постарается не только стать пятым российским чемпионом промоушена, но и отомстить за своего партнёра по команде Фёдора Емельяненко. Также на турнире в Анкасвилле выступят Валентин Молдавский и Владимир Токов.

Поединок между Вадимом Немковым и Райаном Бейдером можно считать если не одним из самых ожидаемых, то уж точно одним из самых важных в 2020 году. В главном бою Bellator 244 на кону будут стоять не только звание чемпиона в полутяжёлом весе, но и честь команды Fedor Team. В январе прошлого года американец нокаутировал Фёдора Емельяненко и не позволил тому впервые стать чемпионом американского промоушена. Взять реванш за именитого товарища постарается его партнёр по команде.

Несмотря на свои статус и значимость, поединок между Вадимом Немковым и Райаном Бейдером имел риск остаться практически незамеченным для широкой публики. Причиной тому стало положение дел в Bellator во время пандемии. Скотт Кокер избрал странную стратегию и, по большому счёту, не появлялся в медиапространстве, вследствие чего многие фанаты и вовсе начали забывать о существовании промоушена.

Пока Дана Уайт и UFC искали всевозможные пути для проведения шоу, рассказывали о «Бойцовском острове» и организации мероприятий в индейской резервации, их главный конкурент находился в тени. В итоге пауза составила пять месяцев, а первый турнир мало того, что не вызвал ажиотажа в рядах фанатов ММА, так ещё и обладал не самым примечательным кардом. Причиной тому стал перенос главной дуэли вечера, в которой должны были сразиться Майкл Чендлер и Бенсон Хендерсон.

Впоследствии Кокер всё же устроил схватку между экс-чемпионами Bellator и UFC в лёгком весе, но вряд ли это помогло организации обратить на себя внимание болельщиков ММА. Новой надеждой промоушена станет дуэль Немкова и Бейдера, у которой немного больше шансов выполнить поставленную задачу. Как минимум по тем причинам, что на кону будет стоять чемпионское звание, а у битвы существует интересная предыстория.

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Если с первым пунктом всё понятно, то второй заключается в том, что Немков представляет Fedor Team, лидером и основателем которой является Фёдор Емельяненко. В январе 2019 года легендарный спортсмен бился в финале Гран-при тяжеловесов Bellator, но потерпел сокрушительное поражение от Бейдера. Последний Император оказался в нокауте уже спустя 35 секунд и потерял возможность впервые в карьере стать чемпионом американской организации. Тогда многие посоветовали ему завершить карьеру, но боец остался и 11 месяцев спустя одержал победу над Куинтоном Рэмпейджем Джексоном.

Примечательно, что за два месяца до боя между Емельяненко и Бейдером состоялась схватка, сделавшая из Немкова звезду если не мира ММА, то как минимум Bellator. В ноябре россиянин преподнёс сенсацию и взял верх над прославленным Филом Дэвисом, известным по выступлениям в UFC. Уже тогда Вадим обозначил свои притязания на титул, а в октябре 2019-го подтвердил их, выиграв у экс-чемпиона в среднем весе Рафаэля Карвальо. После этого у матчмейкеров не осталось сомнений, что именно россиянин должен стать следующим претендентом на трофей.

Битва между Немковым и Бейдером была назначена на 9 мая, а её раскрутке предшествовало проведение крупной пресс-конференции. На ней присутствовали участники всех ключевых шоу, запланированных на лето. При этом основное внимание было сосредоточено на обладателе двух чемпионских поясов и его российском оппоненте. Американец высоко отозвался о противнике и выразил уверенность, что дуэль будет не из простых, а россиянин заверил, что «будет бить за себя и за Фёдора».

Однако пандемия спутала все карты, а в один момент даже возникло сомнение, что Немков останется в статусе претендента на титул. Из-за эпидемиологической обстановки в мире осложнилась ситуация с международными перелётами. Ввиду этого Бейдер стал всерьёз сомневаться, что его соперник сможет добраться до США. В мае он открыто заявил MMAJunkie, что не уверен в проведении поединка с россиянином, и выразил готовность сразиться с другим спортсменом. Но в итоге все вопросы удалось разрешить.

По мнению букмекеров, Бейдер является фаворитом противостояния. Это неудивительно, учитывая опыт и мастерство американского спортсмена, более чем успешно выступавшего не только в Bellator, но и в UFC. Стоит напомнить, что к моменту ухода из крупнейшего ММА-промоушена в его активе значилось семь побед в последних восьми боях.

За этот период он расправился с Антонио Рожерио Ногейрой, звёздным Филом Дэвисом, будущим претендентом на временный пояс Овинсом Сен-Прю и экс-чемпионом Рашадом Эвансом. При этом проиграл он лишь Энтони Джонсону, на тот момент считавшемуся одним из самых устрашающих нокаутёров в мире смешанных боевых искусств.

Бейдер отличается физической мощью и борцовскими навыками. В колледже он выступал в первом дивизионе NCAA, а впоследствии обучался бразильскому джиу-джитсу и получил коричневый пояс. Правда, сдачей он выигрывал нечасто — всего в 16% случаев (пять из 30). В последний раз он заставлял соперника сдаваться в 2013 году. Тогда он взял верх над Владимиром Матюшенко.

Тем не менее россиянин обладает всеми качествами, чтобы посрамить скептиков и удивить самого американца. В стойке Немков если и не будет владеть преимуществом, то как минимум должен смотреться не хуже визави. Он отлично двигается и по скорости скорее напоминает бойца среднего или полусреднего веса. В этом он точно будет превосходить массивного, но не самого манёвренного Бейдера.

Что касается ударной техники, то Вадим не только активно использует свои боксёрские навыки, но и здорово работает ногами. Он часто применяет лоу-кики, о чём не понаслышке знает Лиам Макгири. Экс-чемпион Bellator получил столько ударов по ногам, что вынудил рефери остановить дуэль.

Кроме того, Немков является отличным примером бойца, сумевшего пройти через сложный этап в карьере и стать гораздо сильнее. В период с конца 2015-го по начало 2016-го он потерпел два поражения подряд: сначала не смог справиться с Иржи Прохазкой, а затем уступил раздельным решением Карлу Альбректссону. Причём в первом случае он сам отказался от продолжения схватки. Некоторые могли подумать, что Вадим повторит путь ещё одного наследника Емельяненко в лице Кирилла Сидельникова, но он сделал правильные выводы из неудач, взял себя в руки и выиграл шесть раз подряд.

На турнире в Анкасвилле выступят ещё двое россиян, а также целый ряд бойцов с постсоветского пространства. При этом лишь одному из них нашлось место в основном карде. Валентин Молдавский постарается одержать десятую победу в карьере, а помешать ему будет пытаться бывшая звезда UFC Рой Нельсон. До настоящего момента отечественный тяжеловес провёл четыре схватки в Bellator и каждый раз оказывался сильнее визави.

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В этот раз букмекеры также не сомневаются в его успехе, считая явным фаворитом дуэли. Это обусловлено тем, что 44-летний американец сильно сдал и уже давно не показывает своих лучших качеств. Его неудачная серия составляет четыре боя, один из которых завершился досрочно. Некогда гранитная челюсть дала сбой в противостоянии Сергею Харитонову.

Для Молдавского же это шанс если не включиться в борьбу за титул, то как минимум обозначить свои притязания на него. Он уже побеждал довольно известных Хави Айялу и Линтона Вассела, а триумф в сражении с некогда очень ярким Нельсоном уж точно поспособствует его продвижению наверх.

Продлить свою успешную серию постарается и ещё один участник Fedor Team — Владимир Токов. Пока младший брат Анатолия провёл лишь пять поединков в профессиональной карьере и ни разу не проиграл. Но в Анкасвилле его ждёт встреча с самым опасным оппонентом. В активе Криса Гонсалеса всего на одну победу меньше, причём три из них были одержаны в Bellator.

Кроме того, в шоу выступят боец из Таджикистана Салим Мухидинов, а также украинцы Владислав Парубченко и Ярослав Амосов. Последний из них имеет в активе 23 победы и ни одного поражения и уже в скором времени может претендовать на пояс Bellator в полусреднем весе. Изначально он должен был биться ещё с одной звездой прошлого — Джоном Фитчем, однако тот снялся из-за травмы. На замену вышел вчерашний дебютант организации Марк Леммингер. Подобная замена не могла не сказаться на расположении битвы в программе турнира: она перекочевала из основного в предварительный кард.