Немков: у Бейдера нет слабых мест

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков поделился ожиданиями от боя за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе с Райаном Бейдером, который состоится 22 августа на турнире Bellator 244.

«В принципе, слабых мест у Бейдера нет. Он и руками бьёт неплохо, и ногами хорошо кидает, и борется хорошо. Он универсал, как и большая часть бойцов на этом уровне. Я считаю, есть у него психологическая нестабильность.Тем не менее на это рассчитывать не стоит, я готовлюсь на все пять раундов вязкой борьбы и ударки. Стараюсь, чтобы в этот раз функционал не подвел», — сказал Немков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Турнир Bellator 244 состоится 22 августа в американском Монтвилле.

Ранее Минаков выразил мнение, что Немков может досрочно закончить бой с Бейдером за титул Bellator.