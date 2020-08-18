Минаков считает, что Немков может досрочно закончить бой с Бейдером за титул Bellator

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков оценил шансы соотечественника Вадима Немкова в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе с американцем Райаном Бейдером.

«Буду болеть за своего земляка. Если Вадим грамотно выдержит весь план на поединок, который готовится всей командой, то всё закончится хорошо. Не хочется загадывать, потому что Бейдер — очень серьёзный соперник, но, учитывая, что Вадим обладает хорошими ударами, бой может закончиться досрочно в его пользу», — цитирует Минакова «Чемпионат».

По его мнению, Немкову стоит нейтрализовать сильные стороны Бейдера и держать дистанцию первые минуты боя, не допустив проведения быстрых атак соперника.

«Со второго раунда Вадим должен перехватывать инициативу. В подготовке Немкова участвовал сам Фёдор Емельяненко. Уверен, что тактически, теоретически и практически команда подготовила его очень хорошо. Верю в победу Вадима и жду поединка», — сказал Минаков.

Поединок Немкова с Бейдером состоится на турнире Bellator 21 августа. Немков входит в команду Фёдора Емельяненко, который ранее проиграл Бейдеру нокаутом.

Ранее Вячеслав Василевский заявил, что может поставить Немкова в один ряд с Хабибом Нурмагомедовым.