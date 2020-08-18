Боец ММА Василевский: могу поставить Немкова в один ряд с Нурмагомедовым

Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался о предстоящем поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе между соотечественником Вадимом Немковым и американцем Райаном Бейдером.

«Вадим — красавчик! У меня с ним очень хорошие отношения. Думаю, что он просто вынесет Бейдера. Немков сейчас заряженный, на пике. Если ничего не произойдёт, бой будет в одну калитку. У Вадима очень хорошая физическая подготовка и мотивация», — цитирует Василевского «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в команде Фёдора Емельяненко все бойцы сильные, но Немкова стоит отметить в особенности.

«Вадим в российском MMA лучший, я могу поставить его в один ряд с Хабибом. Он в своём дивизионе избил всех сильных бойцов. Да и как человек он простой, добрый, без всяких понтов. И вся его простота не показушная, а настоящая. Я им очень горжусь и хочу, чтобы он разнёс Бейдера», — добавил Василевский.

Поединок Немкова с Бейдером состоится на турнире Bellator 21 августа. Немков входит в команду Фёдора Емельяненко, который ранее проиграл Бейдеру нокаутом.

Ранее Александр Шлеменко назвал Немкова фаворитом в бою с Бейдером за титул чемпиона Bellator.