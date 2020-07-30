Шлеменко назвал Немкова фаворитом в бою с Бейдером за титул чемпиона Bellator

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился ожиданиями в преддверии титульного поединка в полутяжёлом весе с участием российского бойца Bellator Вадима Немкова и чемпиона организации в двух дивизионах Райана Бейдера.
Шлеменко назвал Немкова фаворитом в бою с Бейдером за титул чемпиона Bellator
  • © Пресс-служба RCC

«Перед боем шансы практически равны. Команда Фёдора Емельяненко хорошо знает Бейдера и сделала хорошие выводы. Фёдор сам ему проиграл, этот опыт он передаст Вадиму. Если выделять конкретного фаворита — Немков. Скорее всего, Вадим победит по очкам. Бой будет не очень зрелищным, в какие-то моменты Немков окажется лучше. Я не верю, что Бейдер сможет забороть Вадима, у нашего бойца достаточно хороший уровень борьбы. А в стойке за счёт тычков, джебов, лоу-киков Немков сможет себя проявить», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Поединок россиянина с американцем состоится на турнире Bellator 21 августа. Немков входит в команду Фёдора Емельяненко, который ранее проиграл Бейдеру нокаутом.

Ранее источник назвал дату боя Немкова с Бейдером за чемпионский титул Bellator.

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