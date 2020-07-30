Источник назвал дату боя Немкова с Бейдером за чемпионский титул Bellator
- @vadimnemkov
Как сообщает инсайдер Алексей Сафонов, бой состоится 21 августа. На кону поединка будет стоять титул в полутяжёлом весе. Турнир должен пройти в Анкасвилле (США).
Немков предыдущий поединок провёл в октябре 2019 года. На турнире в Милане россиянин удушающим приёмом победил Рафаэля Карвальо.
Бейдер последний бой провёл в тяжёлом дивизионе. Его сентябрьский поединок с Чейком Конго был признан несостоявшимся. Последний раз в полутяжёлом весе американец бился в июне 2017 года.
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