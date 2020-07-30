Источник назвал дату боя Немкова с Бейдером за чемпионский титул Bellator

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Стала известна новая дата поединка российского бойца смешанных единоборств Вадима Немкова и чемпиона Bellator в двух весовых категориях Райана Бейдера.
Источник назвал дату боя Немкова с Бейдером за чемпионский титул Bellator
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Как сообщает инсайдер Алексей Сафонов, бой состоится 21 августа. На кону поединка будет стоять титул в полутяжёлом весе. Турнир должен пройти в Анкасвилле (США).

Немков предыдущий поединок провёл в октябре 2019 года. На турнире в Милане россиянин удушающим приёмом победил Рафаэля Карвальо.

Бейдер последний бой провёл в тяжёлом дивизионе. Его сентябрьский поединок с Чейком Конго был признан несостоявшимся. Последний раз в полутяжёлом весе американец бился в июне 2017 года.

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