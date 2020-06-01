Напарник Фёдора Емельяненко рассказал о физической форме 43-летнего бойца

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Российский боец смешанного стиля Вадим Немков рассказал о физической форме 43-летнего соотечественника Фёдора Емельяненко, с которым они состоят в одной команде.
Напарник Фёдора Емельяненко рассказал о физической форме 43-летнего бойца
  • РИА Новости

«В начале сборов он посвежее. В спаррингах он очень взрывной, сериями бьёт. Единственное, к концу сборов вылезают травмы, ему не так комфортно. Удар у него очень сильный и скорость такая, что редко у кого такая есть», — цитирует Немкова ТАСС.

Емельяненко провёл за карьеру 45 боёв, в 39 из которых одержал победу, а в шести потерпел поражение. В последнем поединке он нокаутировал экс-чемпиона UFC Куинтона Джексона.

Ранее сообщалось, что CBS поставил Фёдора Емельяненко выше Хабиба Нурмагомедова в рейтинге величайших бойцов MMA.

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