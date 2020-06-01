CBS поставил Фёдора Емельяненко выше Нурмагомедова в рейтинге величайших бойцов MMA

Короткая ссылка
Американский телеканал CBS составил рейтинг лучших бойцов в истории смешанных единоборств.
CBS поставил Фёдора Емельяненко выше Нурмагомедова в рейтинге величайших бойцов MMA
  • РИА Новости

Рейтинг опубликован на сайте издания.

Лучшим бойцом всех времён телеканал признал самого молодого чемпиона в истории UFC, американского полутяжеловеса Джона Джонса. Второе место занял экс-чемпион организации в среднем весе бразилец Андерсон Силва, а тройку лучших замкнул бывший обладатель титулов UFC в полусредней и средней весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер.

Легендарный российский боец Фёдор Емельяненко расположился на четвёртом месте. А Хабиб Нурмагомедов, который является действующим чемпионом UFC в дивизионе легковесов, находится на шестой позиции.

Ранее Джонс заявил, что отказывается от титула чемпиона UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить