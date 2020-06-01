CBS поставил Фёдора Емельяненко выше Нурмагомедова в рейтинге величайших бойцов MMA

Американский телеканал CBS составил рейтинг лучших бойцов в истории смешанных единоборств.

Рейтинг опубликован на сайте издания.

Лучшим бойцом всех времён телеканал признал самого молодого чемпиона в истории UFC, американского полутяжеловеса Джона Джонса. Второе место занял экс-чемпион организации в среднем весе бразилец Андерсон Силва, а тройку лучших замкнул бывший обладатель титулов UFC в полусредней и средней весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер.

Легендарный российский боец Фёдор Емельяненко расположился на четвёртом месте. А Хабиб Нурмагомедов, который является действующим чемпионом UFC в дивизионе легковесов, находится на шестой позиции.

Ранее Джонс заявил, что отказывается от титула чемпиона UFC.