Джонс заявил, что отказывается от титула чемпиона UFC

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Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс заявил, что отказывается от своего титула.
Джонс заявил, что отказывается от титула чемпиона UFC
  • Reuters

«Организуйте бой за титул в полутяжёлом весе между Домиником Рейесом и Яном Блаховичем. На данный момент я не получу ничего от поединка с кем-нибудь из них. Ребята, дайте мне знать, если захотите устроить со мной лёгкий бой в 2021 году. Надеюсь, к тому времени мне будут готовы заплатить», — написал Джонс в своём Twitter, позднее в комментариях подтвердив, что это значит, что он отказывается от титула.

Джонс владеет поясом полутяжёлого дивизиона с 2018 года. На его счету 26 побед и одно поражение в карьере, также один бой был признан несостоявшимся. 

Ранее Дана Уайт высказал мнение о публичном конфликте с Джонсом.

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