Уайт: Джонс мог быть большим человеком в ММА

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказал мнение о публичном конфликте с чемпионом организации в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.
Уайт: Джонс мог быть большим человеком в ММА
  • Reuters

«Чем вы занимаетесь и кому вы верите? Что за чёрт? Какую я пользу могу получить от этой лжи, если бы я врал? Зачем мне это делать? Джонс хорошо поговорил с моим адвокатом Хантером Кэмпбеллом. Он очень близок с Джонсом и любит его. У них хорошие отношения. Я всегда смотрю на то, кем мог быть Джон Джонс. Он мог бы быть Леброном Джеймсом этого вида спорта. Он мог быть большим человеком в этом спорте. Но требовать $15 млн, $20 млн или $30 млн — это безумие. Он может делать то, что хочет. Может взять перерыв, может драться. Ему решать. Быть величайшим бойцом всех времён — это не значит, что ты будешь получать $30 млн», — приводит слова Уайта MMA Junkie.

Джонс владеет поясом полутяжёлого дивизиона с 2018 года. На его счету 26 побед и одно поражение в карьере, также один бой был признан несостоявшимся. 

Ранее сообщалось, что Джонс обвинил Уайта во лжи.

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