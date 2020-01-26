Немков проведёт поединок c чемпионом Bellator Бейдером

Российский боец Вадим Немков проведёт бой с чемпионом Bellator в полутяжёлом весе американцем Райаном Бейдером.

По словам представителя Bellator, которые передаёт ТАСС, бой состоится 9 мая в американском Сан-Хосе.

В послужном списке 27-летнего Немкова 11 побед и два поражения в 13 боях в ММА. На счёту 36-летнего Бейдера 27 побед и пять поражений. Американец завоевал титул чемпиона Bellator в январе 2019 года, в первом раунде финала Гран-при нокаутировав россиянина Фёдора Емельяненко.

Ранее сообщалось, что бой за титул чемпиона ACA в полусреднем весе пройдёт 27 февраля в Санкт-Петербурге.