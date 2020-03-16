Чемпион Bellator Бейдер рассказал, в каком раунде рассчитывает победить российского претендента

Короткая ссылка
Чемпион Bellator в двух весовых категориях Райан Бейдер поделился своими ожиданиями от поединка с российским бойцом Вадимом Немковым.
Чемпион Bellator Бейдер рассказал, в каком раунде рассчитывает победить российского претендента
  • © Amy Sanderson/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Немков — это динамичный боец, который умеет смешивать разные стили. Он победил трёх экс-чемпионов. Он довольно быстро набрал темп, в нём есть много очень сильных сторон. Но я могу рассказать и о его минусах. К концу второго раунда он начинает уставать. Он проигрывал потому, что уставал и уже не мог защищаться, как в первые минуты поединка. Пятираундовые бои отличаются от трёхраундовых. Тяжело сказать, как часто он проходил полную дистанцию. Я же неоднократно принимал участие в поединках из пяти раундов. Думаю, я выиграю техническим нокаутом в четвёртом раунде», — цитирует Бейдера MMANews.

Поединок между американским чемпионом и российским претендентом запланирован на 9 мая в Сан-Хосе.

Ранее сообщалось, что Немков хочет нокаутировать Бейдера в День Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить