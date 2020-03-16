Чемпион Bellator Бейдер рассказал, в каком раунде рассчитывает победить российского претендента

Чемпион Bellator в двух весовых категориях Райан Бейдер поделился своими ожиданиями от поединка с российским бойцом Вадимом Немковым.

«Немков — это динамичный боец, который умеет смешивать разные стили. Он победил трёх экс-чемпионов. Он довольно быстро набрал темп, в нём есть много очень сильных сторон. Но я могу рассказать и о его минусах. К концу второго раунда он начинает уставать. Он проигрывал потому, что уставал и уже не мог защищаться, как в первые минуты поединка. Пятираундовые бои отличаются от трёхраундовых. Тяжело сказать, как часто он проходил полную дистанцию. Я же неоднократно принимал участие в поединках из пяти раундов. Думаю, я выиграю техническим нокаутом в четвёртом раунде», — цитирует Бейдера MMANews.

Поединок между американским чемпионом и российским претендентом запланирован на 9 мая в Сан-Хосе.

Ранее сообщалось, что Немков хочет нокаутировать Бейдера в День Победы.