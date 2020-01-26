Немков хочет нокаутировать Бейдера в День Победы

Российский боец Вадим Немков прокомментировал анонс поединка с американцем Райаном Бейдером за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.

«Я очень рад, что Бейдер принял вызов, что нам организовали бой. Постараюсь хорошо подготовиться, чтобы показать яркий и бескомпромиссный поединок на протяжении пяти раундов. Но лучше закончить всё досрочно», — приводит слова Немкова Sports.ru.

Он отметил, что очень хочет одержать победу в такой праздник, как День Победы.

«Меня очень вдохновляет, что поединок пройдёт в великий для нашей страны День Победы, постараюсь всё сделать для завоевания титула!» — добавил боец.

В послужном списке 27-летнего Немкова 11 побед и два поражения в 13 боях в ММА. На счёту 36-летнего Бейдера 27 побед и пять поражений. Американец завоевал титул чемпиона Bellator в январе 2019 года, в первом раунде финала Гран-при нокаутировав россиянина Фёдора Емельяненко.

Поединок Немкова и Бейдера пройдёт 9 мая в американском Сан-Хосе.

Ранее сообщалось, что Сайборг победила Бадд и стала чемпионкой Bellator.