Шлеменко признался, что был впечатлён победой Немкова над Бейдером

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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал победу россиянина Вадима Немкова над американцем Райаном Бейдером на турнире Bellator 244.
Шлеменко признался, что был впечатлён победой Немкова над Бейдером
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«Я впечатлён. Думал, что бой будет не такой динамичный и Вадим победит в долгом, пятираундовом противостоянии решением судей. А всё получилось просто на загляденье. С первых же секунд была видна уверенность Немкова. Уверенность в том, что он знает, куда пришёл, и знает, что делает. Бейдер же выбрал какую-то странную тактику. Убегал, пытался работать вторым номером. Вадим вышел и уверенно занял центр клетки, доведя своё дело до конца. От Бейдера я ожидал большего напора и большего числа проходов в ноги. Он выглядел странно, однозначно растерялся. Бейдер однозначно не ожидал от Немкова хай-кика. Многие ждали от Немкова борьбы. Но он обещал, что всех удивит, и у него это получилось», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Немков нокаутировал Бейдера во втором раунде боя и стал новым чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.

Ранее Немков обратился с благодарностью к болельщикам после победы над Бейдером.

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