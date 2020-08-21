«Вадим пашет как лошадь»: Амосов о поединке Немкова с Бейдером, спарринге с Масвидалем и отношении к боксу без перчаток

Россиянин Вадим Немков может пропустить тейкдаун в начале поединка с Райаном Бейдером на турнире Bellator 244, но после будет доминировать над американцем. Такое мнение о ходе предстоящего титульного боя в интервью RT высказал непобеждённый украинский боец Ярослав Амосов. Полусредневес объяснил, почему сорвался его бой с экс-претендентом на титул UFC Джоном Фитчем, рассказал, как поддерживал форму во время ограничений, вызванных пандемией коронавируса, и удивился тому, что Пейдж Ванзант подалась в бокс без перчаток.

— Изначально вы должны были встретиться с Джоном Фитчем на Bellator 244, но тот получил травму и на замену ему вышел Марк Леммингер.

— Должен был драться с Фитчем, и с этим боем связана довольно интересная история. Поехал на сборы по смешанным единоборствам, а затем к членам национальной сборной Украины по вольной борьбе, занимался с ними. В этот момент со мной связались представители Bellator и предложили сразиться с Джоном.

— Как отреагировали?

— Прикинул, что физическая форма позволяет. Кроме того, в запасе у меня оставалось четыре недели. Было решено биться в промежуточном весе — до 79,3 кг. Но когда прилетел в США, возникла пауза. В течение пары дней не появилось никакой конкретики, не предлагали подписать контракт на поединок. Прошла неделя — и понял, что Фитч либо не согласился, либо что-то случилось.

— В этот момент не думали отказаться от выступления?

— Нет. Я уже приехал в США, значит, надо драться. После этого предложили сразиться с Леммингером. На мой взгляд, он более универсальный спортсмен, чем Фитч, но не могу сказать, что он чем-то выделяется. Думаю, я лучше во всех аспектах. Однако расслабляться нельзя.

— Вы не в курсе, из-за чего Фитч снялся?

— Сказали, что травма. Без подробностей. Но в его возрасте подобное не редкость.

— Всегда говорят о том, насколько сложно бойцу выйти на коротком уведомлении, но насколько тяжело тому, у кого сменился соперник?

— Честно, особо не успел настроиться на Фитча. Стараюсь развиваться во всех направлениях, быть универсалом. Чтобы меня никто не мог удивить. Не было такого, чтобы я кардинально перестраивал свой тренировочный процесс. У меня примерно один и тот же план на бой.

— Как и почти любому бойцу, вам приходится проходить процедуру весогонки. В этот период каких продуктов вам хочется больше всего?

— Зачастую в это время мечтаю о мучных изделиях — пицце, пасте, булочках с корицей. Главное, чтобы было из теста. Не сказал бы, что голодаю сейчас, но перед боем довольно приятно думать о таких вещах. Запретный плод сладок.

— Что позволяете себе после схватки?

— Первые недели две ем всё, что хочу. Больше всего люблю блюда своей жены. Она у меня очень хорошо готовит — вкуснее, чем в ресторанах.

Тяжело выбрать конкретное блюдо. После боёв супруга всегда делает мне какой-нибудь торт и панкейки. Думаю, после битвы с Леммингером приготовит тарт с орехами пекан. Также после турниров всегда лечу к родителям, а там мама делает лазанью. Правда, мы называем её «пож».

— Почему?

— Однажды мы с ней переписывались, и я по ошибке подумал, что так она называет блюдо. А оказалось, что это было сокращение от «пожалуйста». Но чего ещё ожидать от бойца, который часто получает в голову? Теперь это наша история.

— Многие бойцы испытывали трудности при подготовке к боям во время пандемии. Как дался этот процесс вам?

— Думаю, на Украине карантин был не таким жёстким, как в России. Иногда даже ловил себя на мысли, что в этот период тренировался лучше, чем в обычное время. Почти ничего не работало, оставалось лишь заниматься. Мы с ребятами почти все собирались в одном зале в Киеве.

— В это время на Украине работали тренировочные залы?

— Он должен был открыться за пару дней до начала эпидемии, но не успел. Однако хозяин зала связался с нами и сказал, что мы можем заниматься в нём. Причём там были не только бойцы ММА, но также борцы вольного стиля, специалисты по бразильскому джиу-джитсу, ударной технике. Была своеобразная спортивная тусовка, все пахали... Да, занимались не дважды в день, ведь никто до конца не понимал, предстоит ли выступать в ближайшем будущем.

— Обычно вы готовитесь к битвам в American Top Team. В этот раз не изменили традиции?

— Нет. Прилетел во Флориду за три с половиной недели до турнира. В этот раз удалось провести спарринг с Хорхе Масвидалем, но в основном занимался с двумя бойцами среднего веса Bellator — Джонни Эблином и Остином Вандерфордом, мужем Пейдж Ванзант. Мне нравится их стиль, мы много общались и неплохо сдружились. С первым из них мы познакомились давно, а второй впервые приехал в лагерь.

— Почему тренировались именно с ними?

— Во-первых, они хорошо подходят по параметрам, даже немного превосходят моих возможных противников. Во-вторых, хорошо борются. Я сам люблю это, поэтому мне было интересно.

— Недавно у Ванзант закончился контракт с UFC, после чего она решила попробовать себя в боксе без перчаток и подписала соглашение с Bare Knuckle FC. Вас это удивило?

— Многие считают, что Ванзант — одна из самых симпатичных девушек в ММА. Немного жалко, что она решила перейти в такой вид спорта. Не знаю, зачем Пейдж сделала это, ведь это не самое красивое зрелище. Не понимаю, как муж разрешил ей.

— Говорят, в Bare Knuckle хорошо платят. Не допускаете, что в будущем могли бы попробовать себя в боксе без перчаток?

— У меня нет такого желания. Считаю, что это не совсем спорт. На мой взгляд, это возвращает нас во времена гладиаторов. В будущем остаётся только вновь начать биться на мечах. Но людям нравятся. Для тех, кто не занимается спортом, подобное зрелище кажется чем-то нереальным.

— Чем запомнились тренировки с Масвидалем?

— В этот раз мы не так много занимались вместе. Немного поработали, поборолись, но потом он уехал. А после наши графики уже не совпадали. В прошлый раз пересекались гораздо чаще.

— В это же время в ATT занимались несколько российских бойцов — Алексей Олейник, Омари Ахмедов, Яна Куницкая. Пересекались с кем-нибудь из них?

— С Ахмедовым так и не удалось встретиться. Мы познакомились с ним, когда я впервые приехал в Коконат Крик. Омари помогал мне тогда и продолжает делать это сейчас. Остальных видел. При этом у Куницкой был бой в субботу, а в понедельник она уже снова была в зале. Яна занималась вместе со своим молодым человеком, бойцом UFC Тиаго Сантосом.

— В августе Олейник потерпел поражение нокаутом от Деррика Льюиса. Смотрели этот бой?

— Частично. Дядя Лёша показывает, что всё возможно в любом возрасте. Нужно только тренироваться. В плане ударной техники Олейник своеобразный, но попадает раз за разом. За свою карьеру он встречался с рядом звёздных соперников и неоднократно побеждал.

— Олейнику уже 43 года, но он продолжает активно выступать. Вы не думали, до какого возраста планируете профессионально заниматься ММА?

— Пока не задавался таким вопросом. Пока буду драться, а там посмотрим. Всё может внезапно измениться. Сегодня всё получается, а завтра уже нет. Кто знает, возможно, найду для себя что-то другое. Например, я был удивлён решением Александра Гвоздика завершить карьеру. Вроде всё отлично получалось, был чемпионом. Да, в последний раз проиграл, но это же не конец. Тем не менее в одночасье взял и завязал. Видимо, в жизни нашлось что-то более важное.

— В настоящее время вы считаетесь одним из главных претендентов на титул в полусреднем весе, но чемпион дивизиона Дуглас Лима готовится к битве за пояс в средней категории…

— На мой взгляд, ситуация может оказаться запутанной. Если Лима выиграет пояс в среднем весе, то вряд ли вернётся в полусредний. В таком случае титул в 77 кг останется вакантным.

— Почему вы думаете, что Лима не вернётся?

— Несколько раз видел его вживую и был удивлён, как ему удаётся укладываться в лимит полусредней категории. Он же очень большой. Кроме того, мне рассказывали, что он намерен окончательно подняться дивизионом выше, если возьмёт верх над Гегардом Мусаси. Но если этого не случится, с радостью подерусь с ним.

— Как вы относитесь к тому, что в последнее время всё больше бойцов пытаются не защищать титул в своей категории, а перейти в смежную и выиграть там?

— На это есть причины. Возможно, с годами становится сложно укладываться в вес, поэтому бойцы вынуждены подниматься выше. Кроме того, иметь два пояса — очень престижно.

— Вы сами рассматриваете вариант когда-нибудь сменить категорию?

— Не знаю. Сам выгляжу довольно маленьким в дивизионе до 77 кг.

— Представим, что Лима выиграл и оставил вакантным титул в полусреднем весе, а вас назвали одним из претендентов. Кто будет вторым?

— Думаю, Лоренц Ларкин. Но пока серьёзно не думал об этом.

— После каждого турнира американские СМИ публикуют зарплаты бойцов UFC и Bellator. Судя по этим данным, за последний поединок с Рутом вы заработали $10 тыс. Это действительно так?

— Нет, это даже близко не соответствует действительности. На самом деле цифра значительно выше.

— Вы говорили, что молодые спортсмены в Bellator получают более выгодные условия, чем в UFC. Тем не менее зачастую можно видеть, что гонорар некоторых из них составляет $2,5—3 тыс. В то время как Роман Богатов за дебют получил $13,5 тыс.

— Возможно, такие зарплаты действительно существуют. Например, столько могут получать участники европейских турниров Bellator или бойцы, вышедшие на замену на коротком уведомлении.

— В своё время бойцы UFC много критиковали промоушен за решение подписать контракт с Reebok, что лишило их дохода от спонсоров. Правда, что за рекламу на трусах спортсмены могут получать от $100 тыс. за одну схватку?

— Думаю, да. У того же Джона Джонса был контракт с Nike. Если ты подписываешь договор с такой компанией, то у тебя наверняка всё хорошо в плане денег.

— Но немногие спортсмены могут похвастать соглашением с такими акулами индустрии. Что с остальными?

— Всё зависит от того, какой именно боец и с каким спонсором он ведёт дела. Кому-то могло повезти. Кроме того, некоторым атлетам помогают материально. Например, меня в самом начале карьеры поддерживали мои старшие друзья.

— Многие бойцы высоко отзываются об отношении к ним со стороны руководства Bellator. Что особенного в поведении Скотта Кокера и компании?

— Можно обсуждать любые моменты. Например, когда мне предложили бой с Фитчем, я был очень далёк от лимита полусредней категории. На тот момент весил около 90 кг. Руководство пошло навстречу и согласилось устроить битву в промежуточном весе. Кроме того, могу выступить на любительском турнире, побороться с кем-либо. Практически нет запретов.

— Дана Уайт регулярно конфликтует с бойцами и принимает близко к сердцу критику с их стороны. У вас были причины быть недовольным решениями Кокера?

— Ни разу.

— На втором турнире подряд вы будете биться вместе с бойцами FedorTeam. В прошлый раз это был Валентин Молдавский, на этот раз компанию вам обоим составят Владимир Токов и Вадим Немков. Это можно назвать своего рода приятной традицией?

— Постоянно пересекаюсь на турнирах с россиянами — Сергеем Харитоновым, Молдавским, Немковым. Отлично знаю и общаюсь с представителями Fedor Team. Четыре раза ездил на сборы в Старый Оскол.

— Бейдера считают фаворитом битвы с Немковым. Согласны?

— Немков удивит всех букмекеров. Он хорошо двигается, дышит. На мой взгляд, выносливость — одна из его сильнейших сторон. Лично занимался с ним. Вадим пашет как лошадь. Кроме того, хорошо бьёт.

— Не будет ли Немкову тяжело в борьбе, ведь Бейдер очень силён в этом аспекте?

— Сомневаюсь. Возможно, Вадим пропустит тейкдаун в дебюте, но потом будет доминировать.

— Сам Немков признавался, что считает Фёдора Емельяненко учителем и наставником. Не может ли он перегореть из-за желания отомстить за поражение Емельяненко?

— Думаю, Немков подойдёт к поединку с холодной головой. Его не будут мучить мысли о мести. Сейчас у Вадима есть задача — выиграть титул. Уверен, что он сможет абстрагироваться от посторонних вещей.

— Также на турнире выступит ваш партнёр по лагерю Владислав Парубченко. Хабиб Нурмагомедов признавался, что ему некомфортно выступать на турнире, если вместе с ним бьются его близкие люди или напарники по команде. У вас это не вызывает подобных чувств?

— Нет, реагирую нормально. Проблем с этим нет. Наоборот, можем чем-то помочь друг другу.