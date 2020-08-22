Глава Bellator: Немков — просто монстр

Президент промоушена Bellator Скотт Кокер прокомментировал победу Вадима Немкова над Райаном Бейдером на турнире Bellator 244.

«Это был поединок очень высокого уровня. Немков очень впечатлил. Бейдер — боец мирового класса. Он всё ещё чемпион в тяжёлом весе. Но Вадим — просто монстр. У него есть всё — отличная ударная техника, передвижение. Могу повторить: наш полутяжёлый дивизион — лучший в мире. Джон Джонс перешёл в тяжёлый дивизион, так что у нас самый сильный дивизион», — сказал Кокер на пресс-конференции.

Немков победил Бейдера техническим нокаутом во втором раунде боя.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC Ян поздравил Немкова с завоеванием титула Bellator.