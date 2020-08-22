Чемпион UFC Ян поздравил Немкова с завоеванием титула Bellator

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян в легчайшем весе отреагировал на победу соотечественника Вадима Немкова над американцем Райаном Бейдером в поединке за титул Bellator в полутяжёлом весе.

«Поздравляю с уверенной победой», — написал Пётр Ян в сториз в своём Instagram, опубликовав фото с боя.

В ночь с 21 на 22 августа Немков нокаутировал Бейдера во втором раунде боя на турнире Bellator 244 и завоевал титул чемпиона организации в полутяжёлом весе.

Для 28-летнего Немкова эта победа стала 12-й при двух поражениях в MMA. Бейдер потерпел шестое поражение в карьере при 27 выигранных боях.

Ранее Сергей Харитонов выразил мнение, что Немков способен выступать на высоком уровне в UFC.