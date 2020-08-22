Чемпион UFC Ян поздравил Немкова с завоеванием титула Bellator
- Reuters
«Поздравляю с уверенной победой», — написал Пётр Ян в сториз в своём Instagram, опубликовав фото с боя.
В ночь с 21 на 22 августа Немков нокаутировал Бейдера во втором раунде боя на турнире Bellator 244 и завоевал титул чемпиона организации в полутяжёлом весе.
Для 28-летнего Немкова эта победа стала 12-й при двух поражениях в MMA. Бейдер потерпел шестое поражение в карьере при 27 выигранных боях.
Ранее Сергей Харитонов выразил мнение, что Немков способен выступать на высоком уровне в UFC.