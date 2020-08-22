Чемпион UFC Ян поздравил Немкова с завоеванием титула Bellator

Короткая ссылка
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян в легчайшем весе отреагировал на победу соотечественника Вадима Немкова над американцем Райаном Бейдером в поединке за титул Bellator в полутяжёлом весе.
Чемпион UFC Ян поздравил Немкова с завоеванием титула Bellator
  • Reuters

«Поздравляю с уверенной победой», — написал Пётр Ян в сториз в своём Instagram, опубликовав фото с боя. 

В ночь с 21 на 22 августа Немков нокаутировал Бейдера во втором раунде боя на турнире Bellator 244 и завоевал титул чемпиона организации в полутяжёлом весе.

Для 28-летнего Немкова эта победа стала 12-й при двух поражениях в MMA. Бейдер потерпел шестое поражение в карьере при 27 выигранных боях.

Ранее Сергей Харитонов выразил мнение, что Немков способен выступать на высоком уровне в UFC.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить