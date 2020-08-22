Харитонов считает, что Немков способен выступать на высоком уровне в UFC

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов выразил мнение, что новый чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков способен выступать на высоком уровне и в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«В Bellator Вадим сейчас лучший полутяж, а что будет дальше — посмотрим. Немкову по силам выступать на таком же уровне в UFC», — цитирует Харитонова «Чемпионат».

В ночь с 21 на 22 августа Немков нокаутировал американца Райана Бейдера во втором раунде боя на турнире Bellator 244 и завоевал титул чемпиона организации в полутяжёлом весе.

Для 28-летнего Немкова эта победа стала 12-й при двух поражениях в MMA. Бейдер потерпел шестое поражение в карьере при 27 выигранных боях.

Ранее Алексей Олейник поздравил Немкова с завоеванием титула чемпиона Bellator.