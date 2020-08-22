Опубликовано видео нокаута в бою за титул Bellator Немков — Бейдер

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В сети опубликовали видео нокаута в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе между россиянином Вадимом Немковым и американцем Райаном Бейдером.
Опубликовано видео нокаута в бою за титул Bellator Немков — Бейдер
  • © Вадим Немков
  • vk.com

Ролик опубликован в сообществе телеканала «Матч. Боец» в социальной сети «ВКонтакте».

Немков нокаутировал Бейдера во втором раунде боя на турнире Bellator 244 и завоевал титул чемпиона организации в полутяжёлом весе.

Для 28-летнего Немкова эта победа стала 12-й при двух поражениях в MMA. Бейдер потерпел шестое поражение в карьере при 27 выигранных боях.

Ранее Сергей Харитонов заявил, что Немков был сильнее Бейдера.

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