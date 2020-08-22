Опубликовано видео нокаута в бою за титул Bellator Немков — Бейдер

В сети опубликовали видео нокаута в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе между россиянином Вадимом Немковым и американцем Райаном Бейдером.

© Вадим Немков

vk.com

Ролик опубликован в сообществе телеканала «Матч. Боец» в социальной сети «ВКонтакте». Немков нокаутировал Бейдера во втором раунде боя на турнире Bellator 244 и завоевал титул чемпиона организации в полутяжёлом весе. Для 28-летнего Немкова эта победа стала 12-й при двух поражениях в MMA. Бейдер потерпел шестое поражение в карьере при 27 выигранных боях. Ранее Сергей Харитонов заявил, что Немков был сильнее Бейдера.