Харитонов: Немков просто был сильнее Бейдера

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Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов прокомментировал победу Вадима Немкова над Райаном Бейдером на турнире Bellator 244.
Харитонов: Немков просто был сильнее Бейдера
  • РИА Новости

«Вадим — молодец, поздравляю его с победой! Раньше не смотрел бои Немкова. Бейдера считали фаворитом, но Вадим победил. Я не считаю, что он отомстил за Фёдора Емельяненко. Просто Немков сегодня был сильнее, вот и всё. Для чего ему мстить? Это спорт. Подобные разговоры навевают какую-то войну. Здесь просто спорт, сегодня Немков оказался сильнее Бейдера», — цитирует Харитонова Sport24.

Немков нокаутировал Бейдера во втором раунде боя на турнире Bellator 244 и завоевал титул чемпиона организации в полутяжёлом весе.

Ранее Шлеменко заявил, что Немков имеет право называть себя лучшим полутяжем в мире.

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