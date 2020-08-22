Шлеменко: Немков имеет право называть себя лучшим полутяжем в мире

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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от победы Вадима Немкова над Райаном Бейдером в поединке за титул чемпиона Bellator.
Шлеменко: Немков имеет право называть себя лучшим полутяжем в мире
  • © пресс-служба RCC

«Вадим имеет право называть себя лучшим полутяжем в мире, он чемпион, у него титул. Понятное дело, что все как становятся чемпионами, то хотят перескочить в UFC, но есть контрактные обязательства. Пока он на два года в Bellator, а потом можно думать дальше. В Bellator тоже есть интересные бойцы — тот же Мачида, он дрался в 93 кг, бывший чемпион UFC», — цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Немков нокаутировал Бейдера во втором раунде боя, завоевав титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.

Ранее Шлеменко заявил, что Немков однозначно будет суперзвездой.

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