Шлеменко: Немков однозначно будет суперзвездой

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко считает, что обладатель пояса организации в тяжёлом весе Вадим Немков может стать суперзвездой смешанных единоборств.

«Команда Fedor Team хорошо потрудилась, исправила ошибки, которые привели к поражению Фёдора Емельяненко. Я слежу за командой Фёдора и вижу, как плотно ребята готовились к этому турниру. Как поработали — то и получили», — цитирует Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Боец добавил, что благодаря «мести за Фёдора» Немков может стать суперзвездой ММА.

«Могу сказать, что суперзвездой сразу стать у Немкова не получится. Но здесь была история мести за Фёдора. Вадим отомстил за него наилучшим образом. Благодаря имени Фёдора Емельяненко Немков однозначно будет суперзвездой. Пока ещё нет той медийной раскрутки, но это дело времени. Самое главное, что у Вадима пояс, о нём будут говорить — и говорить много», — добавил Шлеменко.

Емельяненко проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру 26 января 2019 года в поединке за титул чемпиона Bellator. 22 августа 2020 года Немков нокаутировал Бейдера и стал новым обладателем чемпионского пояса.

Ранее Шлеменко признался, что был впечатлён победой Немкова над Бейдером.