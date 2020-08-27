Немков рассказал о конфликте с болельщиком в соцсетях перед боем с Бейдером

Новый чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков рассказал о конфликте, который произошёл у него с болельщиком в соцсетях перед поединком с американцем Райаном Бейдером.

По словам бойца, он увидел в сети, как один из болельщиков в грубой форме написал, что россиянин точно проиграет Бейдеру, а Немков, в свою очередь, тоже ответил оскорблением.

«Потом пацанам написал своим, чтобы подключились. Ну они порамсили немного. Даже если бы мы захотели найти его — не нашли бы. Там две фотографии всего, и то не его», — цитирует Немкова Sports.ru.

В ночь с 21 на 22 августа Немков нокаутировал Бейдера во втором раунде боя на турнире Bellator 244 и завоевал титул чемпиона организации в полутяжёлом весе.

Для 28-летнего Немкова эта победа стала 12-й при двух поражениях в MMA. Бейдер потерпел шестое поражение в карьере при 27 выигранных боях.

Ранее глава Bellator назвал Немкова монстром.