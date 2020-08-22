Боец MMA Туменов: Немков готов к UFC

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Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов прокомментировал победу соотечественника Вадима Немкова над американцем Райаном Бейдером в поединке за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе.
Боец MMA Туменов: Немков готов к UFC
  • © Вадим Немков
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«Очень рад за Немкова. Очередной титул для России — это хорошо и круто. Победа над Бейдером показывает хороший уровень. Если честно, это был первый его бой, который я посмотрел. Знаю его старшего брата. Немков одержал победу за счёт ударной техники. Бейдер — борец, а Вадим был готов и физически, и морально. Потому и победил», — цитирует Туменова «ВсёПроСпорт».

По его мнению, результат Немкова можно назвать выдающимся, если он будет побеждать ещё в течение нескольких лет. 

«Вадим готов к UFC. Там ведь не все соперники непобедимые. Немков входит в топ-5 лучших бойцов мира вне зависимости от организации. Он ведь победил Бейдера, который всегда был очень крепким», — добавил Туменов.

В ночь с 21 на 22 августа Немков нокаутировал Бейдера во втором раунде боя на турнире Bellator 244 и завоевал титул чемпиона организации в полутяжёлом весе.

Для 28-летнего Немкова эта победа стала 12-й при двух поражениях в MMA. Бейдер потерпел шестое поражение в карьере при 27 выигранных боях.

Ранее чемпион UFC Пётр Ян поздравил Немкова с завоеванием титула Bellator.

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