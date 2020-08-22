Василевский: Немкова можно поставить в один ряд с Нурмагомедовым и Яном

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился своими впечатлениями от победы Вадима Немкова над Райаном Бейдером в поединке за чемпионский титул Bellator в полутяжёлом весе.

«Я говорил, что бой будет в одну калитку, если ничего не произойдёт. Боялся, что на Вадима будет влиять давление, а так я знал, что шансов у Бейдера просто ноль. У Вадима прекрасная ударная техника, он очень хорошо двигается, он настоящий конь, у него бешеная физуха. Бейдеру скорее нужно было рассчитывать на удар, как в поединке с Фёдором. Я не знаю, кто сможет с ним так тягаться. Мне кажется, что даже Джон Джонс не смог бы», — цитирует Василевского «Чемпионат».

Россиянин добавил, что Немкова можно считать одним из лучших отечественных бойцов современности.

«Я говорил, что Вадима можно поставить в один ряд с нашими прославленными бойцами — Нурмагомедовым и Яном. Немков в силу своего характера и скромности никогда не кричал о том, что он лучший полутяж мира. Может быть, потому он и был в тени бойцов из UFC. На самом деле он уже давным-давно лучший», — добавил Василевский.

Немков нокаутировал американца Райана Бейдера и стал чемпионом Bellator в полутяжёлом весе.

Ранее Шлеменко заявил, что Немков имеет право называть себя лучшим полутяжем в мире.