Немков о бое с Бейдером: не сказал бы, что собирался мстить за Емельяненко

Россиянин Вадим Немков, чемпион Bellator в полутяжёлом весе, рассказал о чувствах, с которыми выходил на бой с американцем Райаном Бейдером.

«Не сказал бы, что я собирался мстить за Фёдора. Но, например, мне было приятно, когда Валентин Молдавский побил Карла Альбректссона, которому я уступил на шоу Rizin FF 1. Здесь то же самое. Хотелось показать, что школа Фёдора очень сильная. В январе 2019-го схватка получилась не такой красивой, какой могла бы быть. Всё решил один удар на 35-й секунде», — заявил Немков в интервью RT.

Также российский боец признался, что был расстроен из-за поражения Фёдора Емельяненко от Райана Бейдера в 2019 году.

«Я очень расстроился из-за поражения Фёдора. Знал, что Емельяненко был очень хорошо готов. Он начинал сборы с нами, а потом занимался в Нидерландах. Было обидно, что один удар перечеркнул два-три месяца усиленных тренировок», — добавил Немков.

В январе 2019 года Емельяненко нокаутом в первом раунде проиграл Бейдеру в финале Гран-при Bellator. В августе 2020 года Немков, который входит в команду Емельяненко, нокаутировал американца во втором раунде поединка и стал чемпионом организации в полутяжёлом весе.

Ранее Немков рассказал о конфликте с болельщиком в соцсетях перед боем с Бейдером.