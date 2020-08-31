Немков о бое с Бейдером: не сказал бы, что собирался мстить за Емельяненко

Короткая ссылка
Россиянин Вадим Немков, чемпион Bellator в полутяжёлом весе, рассказал о чувствах, с которыми выходил на бой с американцем Райаном Бейдером.
Немков о бое с Бейдером: не сказал бы, что собирался мстить за Емельяненко
  • © Hans Gutknecht/MediaNews Group/The Los Angeles Daily News via Getty Images

«Не сказал бы, что я собирался мстить за Фёдора. Но, например, мне было приятно, когда Валентин Молдавский побил Карла Альбректссона, которому я уступил на шоу Rizin FF 1. Здесь то же самое. Хотелось показать, что школа Фёдора очень сильная. В январе 2019-го схватка получилась не такой красивой, какой могла бы быть. Всё решил один удар на 35-й секунде», — заявил Немков в интервью RT.

Также российский боец признался, что был расстроен из-за поражения Фёдора Емельяненко от Райана Бейдера в 2019 году.

«Я очень расстроился из-за поражения Фёдора. Знал, что Емельяненко был очень хорошо готов. Он начинал сборы с нами, а потом занимался в Нидерландах. Было обидно, что один удар перечеркнул два-три месяца усиленных тренировок», — добавил Немков.

В январе 2019 года Емельяненко нокаутом в первом раунде проиграл Бейдеру в финале Гран-при Bellator. В августе 2020 года Немков, который входит в команду Емельяненко, нокаутировал американца во втором раунде поединка и стал чемпионом организации в полутяжёлом весе.

Ранее Немков рассказал о конфликте с болельщиком в соцсетях перед боем с Бейдером.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить