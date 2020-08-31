Немков ответил, собирается ли переходить в UFC после окончания контракта с Bellator

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков заявил, что намерен продлить контракт с организацией.
Немков ответил, собирается ли переходить в UFC после окончания контракта с Bellator
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«Скорее всего, останусь здесь. Но всё зависит от того, какие предложения поступят от Bellator и UFC. Для меня главное — выступать. Не скрою, когда не было боёв, было тяжеловато», — заявил Немков в интервью RT.

Кроме того, россиянин не считает, что для успешной карьеры ему обязательно переходить в UFC. 

«Можно драться и в других организациях, но с не менее сильными соперниками. Подобные вещи говорят люди, которые не очень хорошо разбираются в ММА. Даже после этого поединка прочитал много нелестных сообщений от болельщиков», — сказал Немков.

У российского чемпиона остался один бой по нынешнему контракту с Bellator.

Ранее Немков вспомнил, советовали ли Емельяненко в Fedor Team завершить карьеру после боя с Бейдером.

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