Немков вспомнил, советовали ли Емельяненко в Fedor Team завершить карьеру после боя с Бейдером

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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков считает, что ему нет смысла давать советы легендарному российскому бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко относительно продолжения или завершения карьеры.
Немков вспомнил, советовали ли Емельяненко в Fedor Team завершить карьеру после боя с Бейдером
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Глупо говорить Фёдору, что делать. Особенно, если он чувствует, что у него есть силы продолжать драться. При этом необязательно биться с топ-бойцами, как Бейдер. Можно радовать болельщиков, сражаясь с другими ветеранами. От этого все будут получать удовольствие», — сказал Немков в интервью RT.

Также российский боец добавил, что обсуждал с Емельяненко стиль американца Райана Бейдера до их поединка.

«Поговорили с Фёдором по поводу соперника. Он указал мне на его сильные стороны, хотя после просмотра поединков с участием Бейдера я и сам всё понимал. Разработали план и приступили к подготовке», — сказал Немков.

Россиянин стал чемпионом Bellator, победив Бейдера техническим нокаутом. До этого американец одержал победу над Фёдором Емельяненко.

Ранее Немков признался, какой поединок в Bellator доставил ему максимум дискомфорта.

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