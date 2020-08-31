Немков вспомнил, советовали ли Емельяненко в Fedor Team завершить карьеру после боя с Бейдером

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков считает, что ему нет смысла давать советы легендарному российскому бойцу смешанных единоборств Фёдору Емельяненко относительно продолжения или завершения карьеры.

«Глупо говорить Фёдору, что делать. Особенно, если он чувствует, что у него есть силы продолжать драться. При этом необязательно биться с топ-бойцами, как Бейдер. Можно радовать болельщиков, сражаясь с другими ветеранами. От этого все будут получать удовольствие», — сказал Немков в интервью RT.

Также российский боец добавил, что обсуждал с Емельяненко стиль американца Райана Бейдера до их поединка.

«Поговорили с Фёдором по поводу соперника. Он указал мне на его сильные стороны, хотя после просмотра поединков с участием Бейдера я и сам всё понимал. Разработали план и приступили к подготовке», — сказал Немков.

Россиянин стал чемпионом Bellator, победив Бейдера техническим нокаутом. До этого американец одержал победу над Фёдором Емельяненко.

Ранее Немков признался, какой поединок в Bellator доставил ему максимум дискомфорта.