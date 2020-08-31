Немков вспомнил, советовали ли Емельяненко в Fedor Team завершить карьеру после боя с Бейдером
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
«Глупо говорить Фёдору, что делать. Особенно, если он чувствует, что у него есть силы продолжать драться. При этом необязательно биться с топ-бойцами, как Бейдер. Можно радовать болельщиков, сражаясь с другими ветеранами. От этого все будут получать удовольствие», — сказал Немков в интервью RT.
Также российский боец добавил, что обсуждал с Емельяненко стиль американца Райана Бейдера до их поединка.
«Поговорили с Фёдором по поводу соперника. Он указал мне на его сильные стороны, хотя после просмотра поединков с участием Бейдера я и сам всё понимал. Разработали план и приступили к подготовке», — сказал Немков.
Россиянин стал чемпионом Bellator, победив Бейдера техническим нокаутом. До этого американец одержал победу над Фёдором Емельяненко.
Ранее Немков признался, какой поединок в Bellator доставил ему максимум дискомфорта.