Идеальный сценарий: почему бой Емельяненко с Леснаром может стать крупнейшим в истории Bellator

Фёдор Емельяненко может сразиться с Броком Леснаром в рамках своего прощального турне. Как сообщил глава Bellator Скотт Кокер, промоушен обратился к экс-чемпиону UFC с предложением провести бой с россиянином. Почему этот поединок может стать крупнейшим в истории американского промоушена и идеальным завершением карьеры Последнего Императора — в материале RT.

Руководство Bellator подтвердило, что работает над организацией поединка между Фёдором Емельяненко и Броком Леснаром. Глава промоушена Скотт Кокер заявил, что связался с командой американского бойца и предложил ему подписать контракт на бой с легендарным россиянином. Если сторонам удастся достичь согласия, то зрители наконец смогут увидеть одну из самых ожидаемых схваток в истории смешанных единоборств.

Как известно, у Емельяненко осталось два поединка по действующему контракту с Bellator. Изначально соглашение было рассчитано на три боя, первый из которых состоялся 28 декабря 2019 года в Японии. Последний император нокаутировал Куинтона Рэмпейджа Джексона и успешно начал своё прощальное турне. Остальные две схватки должны были пройти в течение 2020-го, но планы спутала пандемия. Из-за этого возвращение Фёдора в октагон было отсрочено и до настоящего момента непонятно, когда оно случится. Промоушен не намерен устраивать шоу с его участием при пустых трибунах и терять солидную прибыль от продажи билетов, поэтому вынужден ждать развития ситуации с коронавирусом.

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Неудивительно, что подобные обстоятельства нанесли серьёзный удар по уровню ажиотажа вокруг турне Емельяненко. После победы над Джексоном многие болельщики с воодушевлением смотрели на заключительный этап карьеры бойца и с нетерпением ждали анонса следующей схватки, но теперь всё заметно поутихло. В связи с этим даже слухи о возможной встрече с Леснаром способны серьёзно подогреть интерес к персоне Фёдора.

Леснар вновь оказался в центре внимания поклонников смешанных единоборств 31 августа, когда истёк его контракт с крупнейшим рестлинг-промоушеном планеты WWE. В СМИ сходу появились спекуляции о возможном возвращении Брока в ММА, при этом в качестве приоритетного варианта назывался приход в Bellator. Кокер никогда не стеснялся устраивать противостояния ветеранов, что неоднократно подтверждал в последние годы. Достаточно вспомнить сражение на тот момент 49-летнего Ройса Грейси и 52-летнего Кена Шемрока в феврале 2016-го.

Примечательно, что именно в тот год Леснар в последний раз заходил в клетку. Он принял участие в юбилейном, 200-м турнире UFC, в карде которого значилось невероятное число звёзд. В тот вечер выступили Андерсон Силва, Дэниел Кормье, Ти Джей Диллашоу, Жозе Алдо, Аманда Нуньес и другие. Брок же одержал победу над Марком Хантом, но впоследствии битва была признана несостоявшейся. Причиной тому стал обнаруженный в организме экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата допинг.

Стоит отметить, что несмотря на отсутствие выступлений в последние четыре года и обвинения в приёме запрещённых препаратов, Леснар остался таким же востребованным в ММА. Причина кроется в его звёздном статусе, многочисленных заслугах и огромной популярности в мире рестлинга. Если в России этот вид развлечений пока так и не сумел прижиться, то в США уже давно обладает статусом культового. Весной 2020-го он и вовсе был признан «значимым бизнесом», благодаря чему такие промоушены как WWE и AEW могли проводить турниры даже в разгар пандемии. Брок же проработал в этой индустрии 15 лет и стал одним из самых титулованных атлетов в истории.

Его карьера в смешанных единоборствах получилась гораздо менее продолжительной, но довольно яркой. За четыре года он провёл восемь боёв, одержал пять побед и потерпел три поражения. По меркам среднестатистического бойца, послужной список более чем скромный. Тем не менее, уже спустя полтора года после дебюта в спорте он стал чемпионом UFC и впоследствии его бой с Фрэнком Миром возглавил 100-й турнир организации. После победы Леснар стал настоящей звездой ММА и начал рассматриваться в качестве одного из сильнейших тяжеловесов на планете. Правда, до статуса первого номера в своём дивизионе ему было далеко, ведь в нём выступал Емельяненко.

Именно тогда поединок между Фёдором и Броком впервые стал широко обсуждаться в мире единоборств. Дана Уайт лично признавался, что был крайне заинтересован в проведении этой схватки и впоследствии неоднократно жалел о том, что планы не удалось воплотить в жизнь. По его словам, он возлагал на неё серьёзные надежды и был намерен провести поединок на стадионе команды НФЛ «Даллас Ковбойз», в настоящее время носящем название AT&T Stadium. Его вместимость составляет 80 тыс. зрителей, но может быть увеличена до 105 тыс.

Но тогда переговоры о поединке Емельяненко и Леснара провалились. По одной версии, российскую сторону якобы не устроило предложение американской организации, по другой, Вадим Финкельштейн настаивал, чтобы турниры с участием Фёдора проводились совместно UFC и M-1 Global. Впоследствии Дана Уайт довольно жёстко отзывался о бывшем менеджере Последнего императора и называл его виновным в срыве битвы.

«Вы считаете, что я ненавижу Фёдора. На самом деле это не так. Его менеджмент… Эти парни… сильнее всех облажались в истории всех видов спорта. Мы туда прилетели, чтобы организовать бой Брока Леснара против Фёдора Емельяненко за очень, очень большие деньги. И я вам говорил уже и повторю снова, что они рассмеялись в ответ на наше предложение. Если вы у него спросите, он соврёт, но я тогда им это сказал… Я сказал тогда — не Фёдору, а Вадиму, — что он (Фёдор. — RT) в одном ударе от того, чтобы ничего не стоить. Мы сделали щедрое предложение», — признавался Уайт.

По словам главы UFC, Финкельштейн имел возможность поспособствовать проведению одного из крупнейших боёв в истории смешанных единоборств, но не сделал этого и допустил грубейшую ошибку.

«В мире бизнеса и вообще в жизни обстоятельства постоянно меняются, и в итоге звёзды сходятся таким образом, что тебе даётся возможность этого боя, мега-боя. Они сложились так, что поединок Фёдора и Брока мог состояться. Мы были в шаге от него. Над такими моментами нельзя смеяться — ты должен этим шансом воспользоваться. А он не воспользовался. Они думали, что они слишком крутые, хитрые и весёлые ребята», — заключил Уайт.

Таким образом, Bellator может сделать то, что не удалось UFC и устроить один из самых громких боёв в своей истории. Безусловно, сейчас сражение Емельяненко и Леснара уже не произведёт того эффекта, который был бы гарантирован в 2010 году. На тот момент Брок владел титулом чемпиона крупнейшего промоушена, а Фёдор не проигрывал на протяжении десяти лет и считался сильнейшим бойцом планеты.

Тем не менее, Bellator способен выжать из этого очень серьёзные дивиденды. Особенно если рассматривать это с точки зрения уровня промоушена. Ведь несмотря на все старания, Кокеру пока так и не удалось создать серьёзного конкурента для флагмана ММА. Его организация хоть и входит в число крупнейших, но значительно уступает UFC. Это заметно по количеству подписанных бойцов и проводимых турниров, а также доходам, которые они приносят.

Поединок между Емельяненко и Леснаром способен обеспечить как минимум кратковременное резкое увеличение популярности Bellator и помочь собрать рекордную кассу за всю свою историю. Ведь ранее промоушен ни разу не устраивал бой и близко сравнимый по статусу с UFC. Если верить данным Tapology, то на данный момент рекорд по продаже платных трансляций продолжает удерживать 120-й турнир, состоявшийся в 2014 году. Тогда 100 тыс. человек заплатили за возможность посмотреть битву между Куинтоном Джексоном и Мухаммедом Лавалем. Если сравнивать с чемпионатом, то эти цифры крайне малы. Так, трансляцию шоу UFC 229 с участием Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора приобрели 2,4 млн болельщиков.

На данный момент на пути к проведению схватки существует несколько препятствий. Главное из них заключается в том, что Леснар может и не думать о возвращении в ММА. Не исключено, что спортсмен хочет продолжить карьеру в рестлинге, а паузу взял, чтобы выбить более выгодной контракт у WWE. Несмотря на все сложности данной профессии, в ринге Брок гораздо меньше рискует здоровьем, чем в октагоне. А с учётом эксклюзивного щадящего графика, он может выступать ещё долгие годы.

Кроме того, не стоит забывать о проблемах Леснара с допингом. Его физическая форма всегда казалась неестественной и вызывала серьёзные вопросы ещё в 2007—2011 годах, но впервые он был уличён лишь в 2016-м. Да, срок отстранения давно истёк, но вид спортсмена ничуть не изменился. Брок выглядит всё таким же огромным и мощным. Это наводит на мысль, что он вполне может продолжать применять запрещённые препараты. Всё это способно помешать его возвращению в ММА, ведь в США уже давно проводится тестирование бойцов.

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Не стоит забывать и о финансовой составляющей. В этом плане Bellator вряд ли сможет достойно конкурировать не только с WWE, но и с UFC. Если Уайт узнает о намерении Леснара вернуться, то вряд ли захочет отдавать такой актив конкурентам и наверняка сможет сделать более выгодное предложение. А опыт совместного сотрудничества наверняка станет дополнительным фактором.

Что касается Фёдора, то для него победа над Броком стала бы идеальным завершением ярчайшей карьеры. На данный момент сложно представить более подходящего соперника для последнего боя. Да, реванш с Фабрисио Вердумом был бы довольно интересным вариантом развития событий, но вряд ли стал бы настолько большим событием. Это же относится и к возможной ответной схватке с Райаном Бейдером, недавно уступившим Вадиму Немкову. Американец не только гораздо известнее, но и вписывается в историю россиянина, славившегося триумфами над превосходящими его в габаритах противниками.

Однако организация битвы с Леснаром наверняка заставит Емельяненко внести коррективы в график его прощального турне. Изначально он хотел завершить карьеру в Москве, но устроить эту схватку в России вряд ли возможно и уж точно менее логично, чем в США. Там она принесёт гораздо больше выгоды, причём как Bellator, так и Фёдору. Победа над звездой UFC на его территории определённо станет эффектной точкой, достойной Последнего императора.