Глава Bellator обвинил во лжи президента UFC Уайта

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Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт солгал о статусе некоторых бойцов.
Глава Bellator обвинил во лжи президента UFC Уайта
  • Reuters

«В нашем промоушене лучший полутяжёлый дивизион на планете. У нас есть Лиото Мачида и Вадим Немков. Райан Бейдер, Фил Дэвис и другие ребята пришли к нам в качестве свободных агентов. Их не выгоняли из UFC, это ложь», — цитирует Кокера MMA Junkie.

Он отметил, что эти спортсмены пришли в Bellator, так как хотели дороже себя продавать, но их не увольняли из других организаций.

Ранее глава Bellator заявил, что Фёдор Емельяненко не хочет проводить реванш с Фабрисиу Вердумом.

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