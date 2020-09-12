Глава Bellator обвинил во лжи президента UFC Уайта

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт солгал о статусе некоторых бойцов.

«В нашем промоушене лучший полутяжёлый дивизион на планете. У нас есть Лиото Мачида и Вадим Немков. Райан Бейдер, Фил Дэвис и другие ребята пришли к нам в качестве свободных агентов. Их не выгоняли из UFC, это ложь», — цитирует Кокера MMA Junkie.

Он отметил, что эти спортсмены пришли в Bellator, так как хотели дороже себя продавать, но их не увольняли из других организаций.

Ранее глава Bellator заявил, что Фёдор Емельяненко не хочет проводить реванш с Фабрисиу Вердумом.