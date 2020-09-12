Глава Bellator заявил, что Фёдор Емельяненко не хочет проводить реванш с Вердумом
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Россиянин уступил бразильцу в 2010 году и теперь мог бы провести реванш. Однако Кокер дал понять, что Емельяненко не слишком заинтересован в таком поединке.
«Если бы Фёдор очень хотел этот бой, то его нужно было бы провести. Это было его первое поражение. Но Фёдор не особенно воодушевлён. Он оставил это в прошлом. Мы найдём другого соперника, который вызывает интерес у Фёдора. Но Фёдор может и изменить мнение об этом бое», — приводит слова Кокера allboxing.ru.
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