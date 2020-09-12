Глава Bellator заявил, что Фёдор Емельяненко не хочет проводить реванш с Вердумом

Короткая ссылка
Фёдор Емельяненко провёл переговоры с главой промоутерской компании Bellator Скоттом Кокером по поводу боя с Фабрисио Вердумом.
Глава Bellator заявил, что Фёдор Емельяненко не хочет проводить реванш с Вердумом
  • © Hans Gutknecht/MediaNews Group/The Los Angeles Daily News via Getty Images

Россиянин уступил бразильцу в 2010 году и теперь мог бы провести реванш. Однако Кокер дал понять, что Емельяненко не слишком заинтересован в таком поединке.

«Если бы Фёдор очень хотел этот бой, то его нужно было бы провести. Это было его первое поражение. Но Фёдор не особенно воодушевлён. Он оставил это в прошлом. Мы найдём другого соперника, который вызывает интерес у Фёдора. Но Фёдор может и изменить мнение об этом бое», — приводит слова Кокера allboxing.ru.

Ранее сообщалось, что Сергей Харитонов заявил о намерении продолжить карьеру в профессиональном боксе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить